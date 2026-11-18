Chứng khoán Việt Nam diễn biến ảm đạm trong phiên 18/11 khi VN-Index giảm gần 24 điểm xuống 1.703 điểm. Dù vậy, giá trị giao dịch trên HOSE tăng đáng kể so với phiên trước khi đạt 17.454 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh bán ròng khoảng 52 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 541 tỷ đồng và bán ra 593 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào cổ phiếu ACB với giá trị bán ròng khoảng 59 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận bán ròng lớn như E1VFVN30 (35 tỷ đồng), FPT (33 tỷ đồng), VPB (28 tỷ đồng) và VHM (22 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, POW được tự doanh mua ròng lớn nhất với tổng giá trị 134 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Khối này mua vào 10 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 134 tỷ đồng, với giá bình quân 13.425 đồng/cp; nhưng bán ra lượng cổ phiếu không đáng kể.

Các mã như MBB, MWG, HPG và CTG cùng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 14 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Cùng với xu hướng trên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.153 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng hơn 40 triệu cổ phiếu. Đây là phiên bán ròng thứ hai liên tiếp của khối ngoại.

Riêng trên HOSE, giá trị bán ròng đạt hơn 1.114 tỷ đồng, với khối lượng gần 39 triệu cổ phiếu. FPT tiếp tục đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị gần 226 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 7 liên tiếp cổ phiếu này dẫn đầu chiều bán của khối ngoại trên HOSE. Lũy kế trong 7 phiên, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng FPT tổng cộng 1.427 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup là VIC và VHM cũng chịu áp lực bán đáng kể, với giá trị bán ròng lần lượt 186 tỷ đồng và gần 64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại tiếp tục rút khỏi một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác, trong đó có các đại diện nhóm ngân hàng như MBB, VCB, HDB, cùng HPG và VNM.

Ở chiều ngược lại, KDH dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 42 tỷ đồng. FRT và BSR lần lượt đứng sau với giá trị mua ròng gần 22 tỷ đồng và 21 tỷ đồng.