Tự doanh quay đầu mua ròng, tập trung một mã ngân hàng

Kết phiên 16/9, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp và giảm 1 điểm xuống 1.810 điểm. Đồng thời, thanh khoản trên HOSE cũng giảm 11% so với phiên trước, về 14.845 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh mua ròng khoảng 158 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 604 tỷ đồng và bán ra 446 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB của ngành ngân hàng được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 114 tỷ đồng. Bộ phận tự doanh mua vào 4,4 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 121 tỷ đồng, với giá bình quân 27.485 đồng/cp, đồng thời bán ra khoảng gần 252.100 cổ phiếu, giá trị khoảng 7 tỷ đồng, giá bình quân 27.494 đồng/cp.

Một số mã khác cũng ghi nhận được mua ròng lớn gồm STB (29 tỷ đồng), VIC (20 tỷ đồng), SAM (19 tỷ đồng) và MBB (10 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu VCB, LPB, SSI, MSN và FPT có giá trị mua ròng dao động từ 6 tỷ đến 10 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MCH của ngành tiêu dùng ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 81 tỷ đồng.

Cùng với xu hướng trên, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên toàn thị trường với giá trị hơn 259 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 5,6 triệu đơn vị.

Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp, với giá trị gần 244 tỷ đồng và khối lượng 5,5 triệu đơn vị.

Dẫn đầu chiều mua là SBT với giá trị 231 tỷ đồng. Cũng trong phiên, hơn 15,3 triệu cổ phiếu SBT được giao dịch thỏa thuận tại mức giá trần 24.600 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hơn 378 tỷ đồng.

FPT và BSR xếp sau với giá trị mua ròng lần lượt hơn 119 tỷ đồng và gần 113 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng có năm đại diện được khối ngoại mua ròng gồm MBB, ACB, SSB, HDB và TCB, song giá trị thấp hơn.

Ở chiều bán, VHM và VIC chịu áp lực nhất, với giá trị lần lượt gần 206 tỷ đồng và hơn 149 tỷ đồng.