Tự doanh miệt mài gom VPB suốt 10 phiên, xả TCB

Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index giảm mạnh trước khi thu hẹp đà giảm đáng kể về cuối phiên. Chốt phiên đầu tuần, chỉ số giảm nhẹ hơn 4 điểm xuống 1.780 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE vẫn duy trì ở mức thấp khi đạt 15.096 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh bán ròng với khoảng 217 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 720 tỷ đồng và bán ra 937 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào cổ phiếu TCB với giá trị bán ròng khoảng 164 tỷ đồng. Khối này mua vào 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 82 tỷ đồng, với giá bình quân 32.603 đồng/cp; đồng thời bán ra gần 7,5 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 246 tỷ đồng, giá bình quân 32.640 đồng/cp.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận bán ròng như EIB (101 tỷ đồng), NAB (93 tỷ đồng), VHM (16 tỷ đồng) và MSB (16 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VPB được tự doanh mua ròng lớn nhất với tổng giá trị 172 tỷ đồng. Khối này mua vào hơn 8 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 186 tỷ đồng, với giá bình quân 22.683 đồng/cp; đồng thời bán ra hơn 603.600 cổ phiếu, giá trị khoảng 14 tỷ đồng, giá bình quân 22.787 đồng/cp.

Trong 9 phiên từ 15 - 25/9, VPB được khối tự doanh mua ròng khoảng 1.692 tỷ đồng. Tính cả phiên hôm nay, tổng giá trị mua ròng của cổ phiếu này lên khoảng 1.864 tỷ đồng.

Các mã như GVR, VCI, MWG và HPG ghi nhận giá trị mua ròng dao động từ 5 tỷ đến 23 tỷ đồng.

Cùng với xu hướng trên, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng lên bốn phiên liên tiếp trên toàn thị trường với giá trị khoảng 221 tỷ đồng, khối lượng bán ròng đạt hơn 7 triệu đơn vị.

Cụ thể, tính riêng trên HOSE, nhà đầu tư ngoại bán ròng 293 tỷ đồng với khối lượng hơn 10 triệu đơn vị.

Dẫn đầu chiều bán ròng là VPB với giá trị 200 tỷ đồng, bỏ xa vị trí thứ hai là BVH với gần 114 tỷ đồng. Bên cạnh VPB, nhóm ngân hàng tiếp tục xuất hiện nhiều mã bị khối ngoại bán ròng như CTG, HDB và ACB.

PNJ cũng bị nhà đầu tư ngoại bán ròng 59 tỷ đồng. Ngay đầu phiên giao dịch, mã này giảm sàn xuống 30.700 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp về khoảng 15.710 tỷ đồng. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của PNJ và cũng là vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020.

Thanh khoản PNJ đạt hơn 2 triệu đơn vị, trong khi cổ phiếu này ở trạng thái “trắng bên mua”, với dư bán sàn cuối phiên hơn 27 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các mã VHM, TCX và HPG cũng nằm trong danh sách bị bán ròng, với giá trị thấp hơn.

Ở chiều ngược lại, BSR và DCM dẫn đầu chiều mua ròng của nhà đầu tư ngoại với giá trị lần lượt khoảng 53 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Hai mã cổ phiếu thuộc “họ Vin” là VIC và VPL được khối ngoại mua ròng lần lượt hơn 21 tỷ đồng và 17 tỷ đồng. STB, GEX, GAS, DGW và GEX cũng được mua ròng.