Tự doanh gom thêm gần 230 tỷ đồng mã VPB sau khi VIX công bố nắm lượng lớn cổ phần VPBank

VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với diễn biến giằng co, khi các nỗ lực hồi phục chưa đủ để giúp chỉ số giữ được sắc xanh. Đóng cửa phiên 9/10, VN-Index giảm gần 4 điểm xuống 1.735 điểm. Dù vậy, giá trị giao dịch trên HOSE tăng mạnh so với phiên trước khi đạt 27.542 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh mua ròng khoảng 264 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 1.243 tỷ đồng và bán ra 979 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 227 tỷ đồng. Bộ phận tự doanh mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 248 tỷ đồng, với giá bình quân 23.615 đồng/cp, đồng thời bán ra khoảng 879.800 cổ phiếu, giá trị khoảng 21 tỷ đồng, giá bình quân 23.692 đồng/cp.

Theo thông báo mới đây của VPBank cho biếtChứng khoán VIX đang sở hữu gần 117 triệu cổ phiếu VPBank, tương đương 1,17% vốn điều lệ ngân hàng.

Một số mã, quỹ khác cũng ghi nhận được mua ròng lớn gồm HPG (51 tỷ đồng), VIC (41 tỷ đồng), FRT (37 tỷ đồng) và MWG (35 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu như VCB, MSN, STB và PVT có giá trị mua ròng dao động từ 23 tỷ đến 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mã HDB, SHB, CTG, SSI và MCH lần lượt bị bán ròng từ 14 tỷ đồng đến 69 tỷ đồng.

Trái ngược với xu hướng trên, khối ngoại bán ròng hơn 9.734 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng hơn 60 triệu cổ phiếu. Tính riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 9.736 tỷ đồng, với khối lượng bán ròng 60,1 triệu cổ phiếu.

Dẫn đầu danh sách bán ròng là MCH với giá trị khoảng 9.600 tỷ đồng. Phần lớn giá trị bán ròng của toàn thị trường trong phiên đến từ giao dịch tại cổ phiếu này. MCH ghi nhận hơn 64,2 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 9.641 tỷ đồng. Trong phiên, mã này còn có 804.200 cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh, với giá trị gần 115 tỷ đồng.

Theo sau MCH là HDB và FPT, với giá trị bán ròng lần lượt đạt 227 tỷ đồng và 122 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng cũng có các mã ACB và VPB trong danh sách bị bán ròng. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG và VIC cũng bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

Ngược lại, VHM là mã được mua ròng nhiều nhất với giá trị gần 162 tỷ đồng. SHB đứng tiếp theo với giá trị mua ròng 123 tỷ đồng. Các mã ngân hàng khác như TCB, CTG, STB và VIB cũng được khối ngoại mua ròng, nhưng giá trị thấp hơn. Ngoài ra, NVL, PLX, DGW và DCM cũng ghi nhận dòng vốn ngoại mua ròng.