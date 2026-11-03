Tự doanh gom mạnh một chứng chỉ quỹ ETF

Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index rung lắc mạnh trong phiên 3/11. Chỉ số đóng cửa phiên giảm 11 điểm tại 1.699 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE giảm mạnh so với phiên trước khi đạt 12.940 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh bán ròng khoảng 36 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 488 tỷ đồng và bán ra 524 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào quỹ TCB với giá trị bán ròng khoảng 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận bán ròng như HHV (22 tỷ đồng), VIC (22 tỷ đồng), KDH (18 tỷ đồng) và VHM (16 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ FUEKIV30 được tự doanh mua ròng lớn nhất với giá trị 99 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận. Cụ thể, khối này mua vào hơn 8 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 99,4 tỷ đồng, với giá bình quân 12.399 đồng/cp, trong khi chỉ bán ra một lượng nhỏ cổ phiếu.

Các mã như MBB, ACB, VPB và VCB ghi nhận giá trị mua ròng từ 9 tỷ và 21 tỷ đồng.

Cùng với xu hướng trên, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp, với giá trị gần 498 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng khối lượng khoảng 12,7 triệu cổ phiếu.

Tính riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 502 tỷ đồng, với khối lượng khoảng 13 triệu cổ phiếu.

MBB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 255 tỷ đồng. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất của cổ phiếu này trên HOSE. Xếp sau là VCB với 219 tỷ đồng và VIC với 115 tỷ đồng.

Chứng chỉ quỹ FUENKIV30 của ETF KIM Growth VN30 bị bán ròng 99 tỷ đồng. GMD bị bán ròng 74 tỷ đồng, BID 65 tỷ đồng, SSI 55 tỷ đồng và HDB 51 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 227 tỷ đồng. SHB và VHM lần lượt được mua ròng 125 tỷ đồng và 119 tỷ đồng. TCB cũng ghi nhận giá trị mua ròng 104 tỷ đồng, trong khi VIB đạt 47 tỷ đồng.