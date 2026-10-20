Tự doanh đảo chiều, Chứng khoán VIX mới hoàn thành 14% kế hoạch kinh doanh năm

CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt gần 174 tỷ đồng, giảm gần 93% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu chịu tác động từ hoạt động tự doanh, khi biến động giá danh mục tài sản tài chính làm gia tăng chi phí hoạt động trong kỳ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý đạt 2.048 tỷ đồng, giảm 36,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 40,7% còn 1.630 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi từ bán tài sản tài chính chỉ đạt 89 tỷ đồng so với gần 1.375 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt gần 174 tỷ đồng, giảm gần 93% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: VIX).

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng mạnh lên 1.744 tỷ đồng, so với khoảng 50 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ đánh giá lại tài sản tài chính gần 1.363 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản hoàn nhập 188,7 tỷ đồng. Lỗ bán tài sản tài chính cũng tăng gần gấp đôi lên 352 tỷ đồng.

Tính chung, hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ thuần khoảng 95 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi hơn 2.700 tỷ đồng trong quý III/2025. Diễn biến này khiến lợi nhuận trước thuế của VIX giảm còn 192 tỷ đồng, tương đương giảm 93,7% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, mảng cho vay vẫn duy trì tương đối ổn định. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 337 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu môi giới giảm 59% còn 37 tỷ đồng, cho thấy hoạt động này chưa tạo được đóng góp đáng kể để bù đắp sự suy giảm của mảng tự doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIX đạt 5.050 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 424 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 388 tỷ đồng, lần lượt giảm 91,7% và 90,6%.

Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 ở mức 2.800 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành khoảng 13,9% kế hoạch sau ba quý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VIX đạt gần 39.860 tỷ đồng, tăng 16,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính FVTPL có giá trị hợp lý hơn 23.099 tỷ đồng, chiếm khoảng 58% tổng tài sản và tăng gần 8.559 tỷ đồng sau 9 tháng.

Danh mục này gồm hơn 12.310 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, gần 2.049 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, khoảng 7.603 tỷ đồng ủy thác đầu tư và 1.136 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Đáng chú ý, các khoản ủy thác đầu tư có giá gốc gần 4.988 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý lên tới 7.603 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch tăng khoảng 2.616 tỷ đồng. Đây là khoản đóng góp đáng kể vào giá trị danh mục tự doanh, trong bối cảnh cổ phiếu niêm yết ghi nhận chênh lệch giảm đánh giá lại lũy kế khoảng 2.838 tỷ đồng trong 9 tháng.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tại cuối quý III/2026 đạt khoảng 12.442 tỷ đồng, giảm gần 2.938 tỷ đồng so với đầu năm. Dù vậy, lãi từ cho vay và phải thu trong 9 tháng vẫn đạt 1.035 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng kỳ.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 12.712 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 6.995 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn giảm một nửa, còn 5.650 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 53,2%, lên gần 32.866 tỷ đồng, chủ yếu trong bối cảnh công ty thực hiện các đợt tăng vốn trong năm.