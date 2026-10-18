Tự doanh bất ngờ mua ròng hơn 500 tỷ, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Thị trường đang cố vớt vát một nhịp hồi kỹ thuật, nhưng lực cầu quá yếu và phải chờ đến phiên ATC mới được kéo lên. Thanh khoản trên HoSE chính thức xuống dưới 10.000 tỷ đồng, mức thấp trong thời gian gần đây.

Kết phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index tăng 0,45%, tương ứng tăng 7,5 điểm, đóng cửa ở vùng trung bình trong một phiên thị trường xanh trong suốt thời gian giao dịch. Những nỗ lực kéo điểm trong phiên ATC giúp độ rộng thị trường cải thiện từ trạng thái cân bằng sang nghiêng nhẹ về phía tăng, với 174 mã tăng giá và 120 mã giảm giá. Điều này cho thấy nhiều cổ phiếu đang nỗ lực phục hồi khi áp lực bán suy giảm.

Nhóm đóng góp tích cực nhất cho thị trường hôm nay là ngân hàng, với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, hỗ trợ chỉ số VN-Index như BID và CTG, lần lượt tăng 2,26% và 2,68%. Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng khá như VCB, TCB, VPB, LPB, SHB... Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tích cực với các cổ phiếu như SSI, VIX và VCI.

Ở nhóm bất động sản, ngoài VIC giảm 1,38%, trở thành cổ phiếu gây tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, VHM đã bù đắp phần nào khi tăng tới 3,57%, trong khi VRE tăng 1,11%.

Trong nhóm phi tài chính, các cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ và nguyên vật liệu cũng tăng mạnh trong phiên hôm nay, như MWG, VPL, VNM, MSN, GVR và HPG. FPT cũng là điểm sáng khi quay đầu tăng nhẹ.

Thanh khoản giảm mạnh 30%, xuống còn vỏn vẹn 10.700 tỷ đồng. Riêng HoSE chỉ đạt 9.900 tỷ đồng, cho thấy bất chấp thị trường xanh trong suốt thời gian giao dịch, dòng tiền vẫn kiên quyết đứng ngoài.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm trên diện rộng, ngoại trừ các nhóm Kho bãi, Thiết bị điện và Dược phẩm. Trong đó, các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Khai khoáng và Nuôi trồng nông, hải sản giảm điểm; phần lớn các nhóm ngành còn lại tăng điểm so với phiên hôm qua.

Nhìn chung, thị trường có một phiên tăng điểm nhạt nhòa khi diễn biến tích cực chủ yếu đến từ việc lực cung tạm thời suy yếu, chứ không phải do lực cầu cải thiện mạnh. Việc phải sử dụng một số cổ phiếu trụ để kéo chỉ số trong 20 phút cuối phiên càng cho thấy sự bất lực của thị trường trong việc thu hút dòng tiền bên ngoài nhập cuộc.

Tuần tới đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý III. Trong kịch bản thuận lợi, thị trường có thể hồi phục kỹ thuật nhẹ về mặt chỉ số, trong khi diễn biến cổ phiếu sẽ phân hóa theo kết quả kinh doanh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 560,0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 462,3 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền ngoại tập trung vào các nhóm Công nghệ thông tin và Bảo hiểm. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm FPT, CTG, MBB, SSI, TCB, PVT, BVH, DCM, MSN và PNJ.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng khớp lệnh chủ yếu ở nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm HDB, VIC, VIX, MSB, VCI, VCB, GEX, PLX và VND.

Khối tự doanh mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 13/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Tài nguyên cơ bản. Những cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay gồm VPB, HPG, VNM, VHM, SHB, VIC, MSN, HVN, HDB và FPT.

Ở chiều bán ròng, nhóm Điện, nước và xăng dầu khí đốt chịu áp lực lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng gồm TCB, NT2, TPB, E1VFVN30, CTG, HDG, VIX, FUEVFVND, FUEVN100 và GEE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.112,9 tỷ đồng, giảm 28,0% và chiếm 9,4% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại VPB, MSB, GEX, HDB và EVF, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, MWG với giá trị 88,7 tỷ đồng được giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư nước ngoài. FRT ghi nhận giá trị giao dịch thỏa thuận 84,5 tỷ đồng, trong đó 14,1 tỷ đồng được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư nước ngoài và 70,4 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho khối tự doanh.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Thực phẩm, Kho bãi, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Hàng không, Hóa chất, Khai khoáng và Dược phẩm. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Thép, Xây dựng, Bán lẻ, Tiện ích và Cao su.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMID) và vốn hóa nhỏ (VNSML), trong khi giảm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30).