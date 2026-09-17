Tự doanh bất ngờ mua ròng 1.250 tỷ đồng, gom toàn VIC và VPB

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2026, chỉ số VN-Index tăng 0,70%, đóng cửa ở mức 1.822,77 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.229,3 tỷ đồng, tăng 26,6% và chiếm 84,6% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 19.273,3 tỷ đồng, tăng 17,7% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 16.453,1 tỷ đồng, tăng 26,7% so với phiên liền trước, tăng 13,1% so với trung bình 5 phiên và tăng 13,7% so với trung bình 20 phiên.

Độ rộng thị trường cải thiện với 200 mã tăng và 114 mã giảm. Với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình phiên trên 50.000 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá/giảm giá đạt 1,66 lần.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, top 10 cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index có đến 8 cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng, bao gồm VPB, CTG, SSB, LPB, BID, MBB, VCB, HDB, với mức đóng góp 5,36 điểm, bên cạnh VHM, MWG, HPG, VPL, VJC, VCK, SSI. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu GAS, BVH, PLX, PVD, DCM, PVT có diễn biến kém tích cực, gây áp lực đến chỉ số chung.

Xét theo ngành, Ngân hàng và Chứng khoán hút dòng tiền mạnh nhất và dẫn dắt các nhóm ngành với thanh khoản và giá cùng tăng, bên cạnh một số nhóm ngành khác như Bất động sản, Bán lẻ, Thực phẩm, Thép. Ngược lại, thanh khoản và giá cùng giảm ở Dầu khí, Hóa chất, Vận tải thủy.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 382,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 224,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng và Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, MBB, FPT, BSR, MCH, ACB, PVT, SSB, CTG, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, VIX, SSI, VCI, VPB, VND, PNJ, TCB.

Tự doanh mua ròng 1.255,4 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 1.142,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, VIC, HPG, MWG, TCB, MSN, STB, VNM, LPB, HDB.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MCH, VCB, FPT, CTG, BID, BMP, GEL, AST, DBC, GEE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.820,2 tỷ đồng, giảm 16,6%, chiếm 14,6% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MWG với 111,2 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài; DMX với 159,9 tỷ đồng, trong đó 49,2 tỷ đồng được trao tay giữa nhà đầu tư nước ngoài và 110,8 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho tự doanh.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở nhiều cổ phiếu như HDB, GEX, EIB, FRT, SBT được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng, Dệt may; trong khi giảm ở Bất động sản, Thực phẩm, Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, Hóa chất, Tiện ích, Vận tải, Dược phẩm, Bảo hiểm, Viễn thông.