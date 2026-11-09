Tự doanh bán ròng gần 500 tỷ đồng, mã nào chịu áp lực?

Tâm lý thị trường thận trọng khiến VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần. Chỉ số đóng cửa phiên giảm hơn 11 điểm xuống 1.714 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE vẫn duy trì ở mức thấp khi đạt 13.826 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh bán ròng khoảng 471 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 408 tỷ đồng và bán ra 879 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào cổ phiếu SSI với giá trị bán ròng khoảng 89 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Khối này bán ra hơn 4,3 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 89 tỷ đồng, giá bình quân 20.783 đồng/cp, nhưng mua vào lượng cổ phiếu không đáng kể.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận bán ròng như MBB (64 tỷ đồng), VHM (57 tỷ đồng), VIC (39 tỷ đồng) và HPG (37 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, POW được tự doanh mua ròng lớn nhất với tổng giá trị 50 tỷ đồng. Các mã như VIB và ELC ghi nhận giá trị mua ròng 6 tỷ và 10 tỷ đồng.

Cùng với xu hướng trên, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 823 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng khối lượng khoảng 28,5 triệu cổ phiếu.

Tính riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 806 tỷ đồng, với khối lượng gần 28 triệu cổ phiếu. HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 130 tỷ đồng. Hai cổ phiếu thuộc nhóm "họ Vin" là VIC và VHM đứng sau với giá trị bán ròng lần lượt hơn 90 tỷ đồng và gần 66 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, FPT, MSN và BSR cũng nằm trong nhóm bị bán ròng lớn. HDB và VCB là hai cổ phiếu ngân hàng xuất hiện ở chiều bán.

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 85 tỷ đồng. MBB, TCB và CTG cũng được khối ngoại mua ròng, trong khi POW ghi nhận giá trị hơn 23 tỷ đồng.