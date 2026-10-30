Từ độ bền công trình đến Thương hiệu quốc gia: Bản lĩnh Thép Miền Nam

Sự kiện tiếp tục được vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã chứng minh rằng: lựa chọn củng cố vị thế bằng chất lượng ổn định, chữ tín trọn vẹn cùng trách nhiệm dài lâu của Thép Miền Nam /V/ luôn là một chiến lược hoàn toàn chuẩn xác.

Hình ảnh biểu trưng chữ /V/ dập nổi trên mỗi thanh thép hay cuộn thép do Thép Miền Nam sản xuất từ lâu đã trở nên quen thuộc tại khắp các công trình trọng điểm trên toàn quốc. Thế nhưng, đằng sau biểu trưng Thương hiệu quốc gia kiêu hãnh ấy là câu chuyện về một doanh nghiệp đã đồng hành và lớn mạnh cùng ngành thép Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Thép Miền Nam /V/ được làm bởi đôi bàn tay và khối óc của những người thợ, người kỹ sư lành nghề, say mê sáng tạo cùng một tinh thần đoàn kết xây dựng doanh nghiệp.

Đối với Thép Miền Nam, danh hiệu Thương hiệu quốc gia chính là sự kết tinh từ mồ hôi, trí tuệ và lòng kiên trì của bao thế hệ người lao động. Một thương hiệu thép bền vững không được gầy dựng bằng những lời hứa hẹn suông, mà được đo đếm bằng sự kiên cố của từng mái nhà, từng cây cầu và mỗi công trình hạ tầng qua năm tháng.

Khi mang trên mình biểu trưng Thương hiệu quốc gia, trách nhiệm đối với từng đơn hàng và từng đối tác lại càng thêm nặng gánh. Chữ /V/ trên thanh thép Miền Nam vì thế phải liên tục được chứng minh bằng những giá trị thực: sản phẩm chuẩn mực, dịch vụ tận tâm cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất với cộng đồng.

Cảng nước sâu của Thép Miền Nam luôn khiến doanh nghiệp chủ động trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đứng trước những biến động không ngừng của nền kinh tế, Thép Miền Nam vẫn luôn giữ vững nguyên tắc quản trị xuyên suốt: lấy chất lượng, tính ổn định của sản phẩm và sự tôn trọng cam kết với đối tác làm cốt lõi. Trong khi đó, yếu tố đòi hỏi phải liên tục đổi mới chính là công nghệ, tư duy quản trị cùng phương thức tiếp cận thị trường.

Để duy trì chất lượng vượt trội, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL đã đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới từ Tập đoàn Danieli (Italy), ứng dụng công nghệ lò điện hồ quang (EAF). Nền tảng công nghệ tiên tiến này giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình – từ khâu nguyên liệu đầu vào, quá trình luyện, cán cho đến khi sản phẩm hoàn thiện. Nhờ đó, tính ổn định cơ lý tính của thép luôn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu và năng lượng.

Những thanh thép mang hình chữ /V/ của Thép Miền Nam ngày đêm đóng góp cho công trình Cảng hàng không Phú Quốc - công trình trọng điểm chào đón APEC 2027.

Và đằng sau mỗi mẻ thép ra lò vẫn là kỷ luật vận hành nghiêm cẩn, sự tận tụy và tâm huyết của từng người thợ, từng kỹ sư. Những người lao động trực tiếp tại nhà máy chính là những mắt xích quan trọng nhất, biến từng tiêu chuẩn kỹ thuật trên bản vẽ thành những thanh thép chất lượng, góp phần “là nền tảng cho tương lai vững bền” đúng như cam kết bấy lâu của Công ty.