Từ định hướng đến hành động thực tiễn

Thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mạ được học trong ngôi trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị.

Theo đánh giá, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực với 98% giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học; 65,8% lớp học bậc mầm non được trang bị các thiết bị số hỗ trợ học tập; đối với bậc tiểu học là 62,6%; bậc THCS 83,4% và 100% trường THPT được kết nối internet cáp quang, bảo đảm điều kiện triển khai các hệ thống thông tin, dạy học trực tuyến và khai thác học liệu số; 100% CSGD phổ thông triển khai học bạ số và sổ điểm điện tử. Tuy nhiên, việc khai thác dữ liệu, học liệu số và triển khai dạy học trực tuyến ở nhiều CSGD vẫn còn hạn chế; tỷ lệ học sinh có thiết bị học tập cá nhân mới đạt khoảng 20%. Thiết bị CNTT, thiết bị dạy học số còn thiếu, chưa đồng bộ; nhiều thiết bị đã cũ, cấu hình thấp, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ và CĐS.

Trao đổi khó khăn về hạ tầng số, đồng chí Lò Việt Tuyển - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lai Châu cho biết: “Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo 16 ngành nghề hệ chính quy. Tuy nhiên, trường hiện chưa có hệ thống phòng học thông minh; phần mềm, mô hình thực hành, thí nghiệm ảo còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo, gây trở ngại lớn cho việc triển khai đồng bộ hệ thống học liệu điện tử, quản trị trực tuyến và tổ chức học tập trong xu thế CĐS. Nhà trường đang phối hợp với các ngành liên quan để thụ hưởng và triển khai các hạng mục đầu tư thuộc đề án của tỉnh nhằm giải quyết triệt để “nút thắt” này”.

Để khắc phục tồn tại và đạt mục tiêu đề ra, tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đầu tư đồng bộ thiết bị trình chiếu tại lớp học, bảng tương tác, phòng tin học và thiết bị dạy học số, bảo đảm đủ điều kiện triển khai dạy học và kiểm tra trên môi trường số. Hình thành, phát triển hệ thống phòng học tương tác thông minh, phòng thí nghiệm/thực hành hiện đại.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần (xã Pa Tần) được học trong ngôi trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị.

Tỉnh cũng sẽ đầu tư nâng cấp toàn diện hạ tầng mạng (LAN, Wi-Fi, Internet) bảo đảm kết nối ổn định, thông suốt; ưu tiên phát triển hạ tầng internet băng rộng tốc độ cao, điện toán đám mây. Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông và ngành điện lực để bảo đảm 100% điểm trường lẻ có điện và internet phục vụ CĐS giáo dục. Tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các CSGD và đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Ngành sẽ chủ động rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, cơ sở dữ liệu quốc gia về GD&ĐT đáp ứng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu của Khung năng lực số do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu 90% đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt yêu cầu tối thiểu về năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Hoàng Văn Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS Nậm Tăm (xã Nậm Tăm) tin tưởng: “Đề án mang lại cơ hội đầu tư mới phòng máy tính và trang thiết bị tương tác số hiện đại, giúp học sinh vùng đồng bào DTTS như xã Nậm Tăm được tiếp cận nguồn học liệu số chất lượng. Việc nâng cấp hạ tầng cũng giúp nhà trường sẵn sàng ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), bài giảng điện tử và học liệu tương tác. Từ đó, giáo viên có thể đổi mới hoàn toàn phương pháp dạy học trực quan, sinh động, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh”.

Đề án “Phát triển và nâng cấp hạ tầng số trong GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035” là đòn bẩy chiến lược, mở ra một chương mới cho sự nghiệp “trồng người” nơi vùng đất biên cương. Không chỉ dừng lại ở xóa bỏ các “vùng lõm” công nghệ hay nâng cấp trang thiết bị, đề án mang lại giá trị nhân văn sâu sắc khi thu hẹp khoảng cách tri thức, đem đến cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng đồng bào DTTS. Với tầm nhìn dài hạn cùng sự chuyển mình mạnh mẽ trong phương pháp giảng dạy hiện đại và quản trị thông minh, hạ tầng số vững chắc sẽ là “bệ phóng” đưa giáo dục Lai Châu cất cánh.