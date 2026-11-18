Việt Nam không bắt đầu từ con số 0 trong phát triển công nghiệp bán dẫn. Chia sẻ tại một diễn đàn về bán dẫn gần đây, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), cho rằng ngành điện tử trong nước đã có nền tảng đáng kể về sản xuất, kỹ thuật, nhân lực và thị trường. Những năng lực này có thể tạo tiền đề để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn.

DOANH NGHIỆP VIỆT ĐÃ THAM GIA NHIỀU CÔNG ĐOẠN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU

Bà Hương dẫn các số liệu cho biết Việt Nam hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip, với khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán dẫn đã thu hút 241 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư khoảng 14,2 tỷ USD.

Hệ sinh thái hỗ trợ cũng đang mở rộng, trong khi doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia nhiều công đoạn của chuỗi giá trị điện tử toàn cầu như lắp ráp, cơ khí chính xác, khuôn mẫu, sản xuất mạch in, dây cáp, kiểm định, tự động hóa và phần mềm.

Năng lực sản xuất điện tử có thể là nền tảng để tiếp cận bán dẫn, nhưng không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể chuyển đổi ngay mà không cần đầu tư bổ sung. Mỗi công đoạn trong chuỗi bán dẫn có yêu cầu riêng, do đó doanh nghiệp cần xác định rõ những năng lực có thể tận dụng và những tiêu chuẩn phải xây dựng mới.

Theo bà Hương, điện tử và bán dẫn không phải hai hệ sinh thái tách biệt mà có mối quan hệ tương hỗ. Bán dẫn cung cấp nền tảng công nghệ cho ngành điện tử thông qua chip, linh kiện, đóng gói tiên tiến, vật liệu và thiết bị sản xuất. Ở chiều ngược lại, ngành điện tử tạo ra thị trường và nhu cầu ứng dụng cho bán dẫn, từ điện thoại, máy tính, ô tô điện, thiết bị y tế đến robot, Internet vạn vật (IoT), máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị thông minh.

Mối liên kết này mở ra khả năng để doanh nghiệp điện tử tận dụng những năng lực đã tích lũy nhằm tiếp cận các công đoạn mới trong chuỗi bán dẫn. Thay vì phải đầu tư ngay vào những lĩnh vực có yêu cầu vốn và công nghệ đặc biệt cao như chế tạo wafer, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những khâu gần với năng lực hiện tại.

Bà Hương cho rằng doanh nghiệp điện tử Việt Nam đang sở hữu năm nhóm năng lực căn bản. Đó là năng lực gia công với các tiêu chuẩn quốc tế, quản trị chất lượng, chuỗi cung ứng và tự động hóa; năng lực sản xuất trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, vật liệu, khuôn mẫu, nhựa kỹ thuật và linh kiện; khả năng tham gia kiểm thử, đóng gói tiên tiến; năng lực về hệ thống, firmware, tự động hóa và IoT; cùng lực lượng kỹ sư trẻ có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới.

Những năng lực này có mức độ liên quan khác nhau đến chuỗi bán dẫn, nhưng tạo ra cơ sở để doanh nghiệp xác định lĩnh vực có thể tham gia. Chẳng hạn, doanh nghiệp cơ khí chính xác, khuôn mẫu và vật liệu có thể xem xét những cơ hội trong cung ứng linh kiện, thiết bị và các sản phẩm phục vụ sản xuất bán dẫn. Doanh nghiệp phần mềm, tự động hóa và hệ thống nhúng có thể tìm kiếm cơ hội ở các lĩnh vực liên quan đến vận hành, điều khiển và hỗ trợ quy trình sản xuất.

NHỮNG KHOẢNG CÁCH DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ CẦN VƯỢT QUA

Dù có nền tảng để tiếp cận, việc chuyển từ điện tử sang bán dẫn không đơn thuần là mở rộng sản phẩm hoặc chuyển đổi dây chuyền sản xuất. Theo bà Hương, giữa hai lĩnh vực vẫn tồn tại những khoảng cách đáng kể về công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực, vốn và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Thứ nhất, khoảng cách công nghệ. Doanh nghiệp cần nâng cao độ chính xác, độ sạch và khả năng kiểm soát quy trình sản xuất. Đây là những yêu cầu quan trọng khi tham gia các công đoạn có tiêu chuẩn kỹ thuật cao của ngành bán dẫn.

Thứ hai, khoảng cách tiêu chuẩn và chất lượng. Doanh nghiệp không chỉ cần sản xuất được sản phẩm mà còn phải kiểm soát từng công đoạn, vật liệu, quy trình và thông số kỹ thuật. Khả năng duy trì chất lượng ổn định, nhất quán trong thời gian dài là điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng toàn cầu.

Thứ ba, khoảng cách về nhân lực, bên cạnh đội ngũ kỹ sư điện tử và thiết kế chip hiện có, doanh nghiệp cần bổ sung nhân lực chuyên sâu về vật liệu bán dẫn, kỹ sư hệ thống, đóng gói tiên tiến, kiểm thử và xác định độ tin cậy. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành phù hợp với đặc thù sản xuất bán dẫn.

Thứ tư, khoảng cách về vốn và thời gian đầu tư. Để nâng cấp năng lực, doanh nghiệp có thể phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng thí nghiệm, thiết bị, kiểm chứng, chứng nhận chất lượng và đào tạo nhân lực. Quá trình này đòi hỏi nguồn lực tài chính cũng như thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu về số lượng và tiêu chuẩn của khách hàng. Theo bà Hương, mục tiêu không chỉ dừng ở việc làm được sản phẩm mà phải bảo đảm khả năng sản xuất ổn định, đúng chuẩn, nhất quán trong dài hạn và có thể mở rộng theo yêu cầu của đối tác.

Điều này cho thấy năng lực sản xuất điện tử có thể là nền tảng để tiếp cận bán dẫn, nhưng không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể chuyển đổi ngay mà không cần đầu tư bổ sung. Mỗi công đoạn trong chuỗi bán dẫn có yêu cầu riêng, do đó doanh nghiệp cần xác định rõ những năng lực có thể tận dụng và những tiêu chuẩn phải xây dựng mới.

Việt Nam hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip, với khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán dẫn đã thu hút 241 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư khoảng 14,2 tỷ USD.

Bà Hương đề xuất doanh nghiệp bắt đầu bằng việc lập bản đồ năng lực thực tế, xác định lợi thế cạnh tranh và đối chiếu với nhu cầu của khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp phân tích khoảng cách về công nghệ, chất lượng, nhân lực và vốn để lựa chọn những hạng mục cần nâng cấp, thay vì đầu tư dàn trải.

NĂM BƯỚC ĐỂ DOANH NGHIỆP TIẾN SÂU HƠN VÀO CHUỖI BÁN DẪN

Để chuyển năng lực hiện có thành khả năng tham gia chuỗi bán dẫn, VEIA đề xuất lộ trình gồm năm bước: Map (lập bản đồ năng lực), Gap analysis (phân tích khoảng cách), Upgrade (nâng cấp), Connect (kết nối) và Scale (mở rộng).

Trước hết, doanh nghiệp cần đánh giá thực chất năng lực sản xuất, kỹ thuật, nhân lực, quản trị chất lượng và chuỗi cung ứng để xác định lợi thế, lựa chọn công đoạn phù hợp. Tiếp đó, việc đối chiếu năng lực với yêu cầu của khách hàng sẽ giúp nhận diện những khoảng cách về công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng và sản lượng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp lựa chọn các hạng mục đầu tư trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải.

Thông điệp “Made in Vietnam” chuyển sang “Create in Vietnam” nhấn mạnh yêu cầu gia tăng giá trị do doanh nghiệp trong nước tạo ra, thay vì chỉ dừng ở hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Ở bước kết nối, doanh nghiệp cần chủ động hợp tác với các tập đoàn FDI, nhà cung ứng cấp cao, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác công nghệ. Theo bà Hương, VEIA đang thực hiện vai trò kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, trong đó có sự tham gia của một số doanh nghiệp đầu chuỗi nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái.

Bà đề xuất các tập đoàn FDI chia sẻ nhu cầu, tiêu chuẩn đối với những nhóm linh kiện muốn nội địa hóa, đồng thời xây dựng quy trình đánh giá nhà cung ứng phù hợp. Sự hỗ trợ cần đi xa hơn việc cung cấp thông tin, hướng tới cùng phát triển sản phẩm, cung cấp sản phẩm mẫu và đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, bà Hương cho rằng cần chủ động tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đầu tư nâng cấp năng lực để trở thành nhà cung ứng mà chuỗi sản xuất cần. Khi đã đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp có thể mở rộng từ một sản phẩm, một khách hàng sang nhiều sản phẩm và thị trường hơn.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ theo chuỗi, tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D), tự động hóa và đào tạo nhân lực. Bà Hương đề cập mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử lên 25–30% vào năm 2030 và 35–40% vào năm 2035.

Theo bà, hướng đi của doanh nghiệp điện tử Việt Nam không phải là từ bỏ năng lực hiện có để bắt đầu một lĩnh vực hoàn toàn mới, mà là từng bước nâng cấp và mở rộng những năng lực đó. Thông điệp “Made in Vietnam” chuyển sang “Create in Vietnam” cũng nhấn mạnh yêu cầu gia tăng giá trị do doanh nghiệp trong nước tạo ra, thay vì chỉ dừng ở hoạt động sản xuất tại Việt Nam.