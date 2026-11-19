Với các hoạt động đa phương và song phương được triển khai tích cực, chuyến công tác tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Quốc hội Việt Nam trong các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và quốc tế. Từ diễn đàn AIPA-47, thông điệp nổi bật mà Việt Nam truyền tải là hòa bình phải được củng cố bằng đối thoại và thượng tôn pháp luật; thịnh vượng phải được thúc đẩy bằng những thể chế phù hợp; và mọi thành quả phát triển cuối cùng phải hướng tới người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự AIPA-47.

Khẳng định tiếng nói, trách nhiệm của Việt Nam trên diễn đàn đa phương

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” đặt ra những yêu cầu mới đối với vai trò của nghị viện trong củng cố hòa bình, ổn định, thúc đẩy liên kết và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác nghị viện quan trọng nhất khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila.

Trong hai ngày tại Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã triển khai các hoạt động trong chương trình Đại hội đồng, kết hợp chặt chẽ giữa tham dự các phiên họp đa phương với tiếp xúc, trao đổi cùng lãnh đạo nghị viện các nước.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất của chuyến công tác là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-47.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-47.

Trước lãnh đạo nghị viện các nước thành viên và quan sát viên AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về tăng cường đoàn kết, đề cao đối thoại, hợp tác và phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong giải quyết những thách thức chung của khu vực.

Điểm nổi bật trong cách tiếp cận của Việt Nam là gắn chặt vai trò của nghị viện với những yêu cầu phát triển thực tiễn. Trong bối cảnh ASEAN đang đẩy mạnh triển khai các định hướng phát triển dài hạn, các cơ quan lập pháp cần phát huy vai trò trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi, tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết hợp tác và bảo đảm các chính sách thực sự mang lại lợi ích cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Phiên khai mạc AIPA-47.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc AIPA-47.

Từ diễn đàn AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa của việc củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường tin cậy và hợp tác giữa các quốc gia. Đây không chỉ là điều kiện tiên quyết cho phát triển mà còn là nền tảng để ASEAN ứng phó hiệu quả trước những biến động khó lường của tình hình quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội đồng AIPA-47.

Đáng chú ý, thông điệp của Việt Nam không chỉ dừng ở việc khẳng định các nguyên tắc chung, mà hướng tới yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA, tăng cường sự gắn kết giữa hợp tác nghị viện với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các nghị viện cần chủ động hơn trong việc thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo thuận lợi cho liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời quan tâm giải quyết những vấn đề xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội đồng AIPA-47.

Vì vậy, các đề xuất của Việt Nam tại AIPA-47 vừa thể hiện trách nhiệm đối với những vấn đề chung của khu vực, vừa phản ánh tư duy chủ động hội nhập, gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại nghị viện với nhiệm vụ phát triển đất nước.

Điểm đáng chú ý trong hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là tinh thần thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, lấy hiệu quả thực thi các cam kết và lợi ích của người dân làm thước đo.

Nếu các diễn đàn đa phương là nơi các quốc gia xác lập những định hướng và cam kết chung, thì nghị viện chính là một trong những chủ thể quan trọng góp phần chuyển hóa các cam kết đó thành khuôn khổ pháp luật và chính sách cụ thể.

Cùng với hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực các phiên họp, hoạt động chuyên đề của AIPA-47. Trong các hoạt động của Đại hội đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng tham gia trao đổi về những vấn đề thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và hợp tác nghị viện, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phối hợp giữa các nghị viện thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung cùng các thành viên AIPA.

Ngoại giao nghị viện song phương: Mở rộng tin cậy, làm sâu sắc hợp tác

Song hành với các hoạt động đa phương, một điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác là các cuộc tiếp xúc song phương của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo nghị viện các nước.

Trong thời gian công tác tại Manila, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc, trao đổi với các Trưởng đoàn nghị viện và đối tác, gồm Philippines, Timor-Leste, Lào, Campuchia, Singapore và Brunei. Các cuộc gặp thể hiện sự chủ động của Quốc hội Việt Nam trong việc kết hợp chặt chẽ ngoại giao đa phương với ngoại giao song phương, tranh thủ diễn đàn khu vực để củng cố quan hệ với từng đối tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Đối với Philippines, nước chủ nhà AIPA-47 và Chủ tịch ASEAN năm 2026, các hoạt động tiếp xúc có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong những vấn đề cùng quan tâm của khu vực.Việt Nam và Philippines có nhiều lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh lương thực và kinh tế biển. Vì vậy, hợp tác nghị viện không chỉ góp phần củng cố quan hệ chính trị mà còn có vai trò hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước.

Đáng chú ý, trong các cuộc tiếp xúc song phương, các bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 47 tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã có buổi ăn sáng làm việc.

Với Lào và Campuchia, các hoạt động tiếp xúc tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống và sự gắn bó giữa cơ quan lập pháp ba nước. Trong bối cảnh ASEAN đang tăng cường liên kết nội khối, quan hệ nghị viện Việt Nam - Lào - Campuchia có ý nghĩa không chỉ trên bình diện song phương mà còn đối với sự đoàn kết, ổn định và phát triển chung của khu vực.

Việc duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội ba nước, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp trong các diễn đàn nghị viện quốc tế góp phần củng cố nền tảng chính trị, tạo điều kiện để các thỏa thuận hợp tác được triển khai hiệu quả hơn.

Đối với Singapore và Brunei, các cuộc tiếp xúc mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác nghị viện gắn với những lĩnh vực phát triển mới, từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng đến thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 47 tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Điểm chung trong các cuộc gặp là các đối tác đều khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, giao lưu nghị sĩ và phối hợp hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đặc biệt, cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nghị viện Timor-Leste mang ý nghĩa đáng chú ý khi quốc gia này chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA tại Đại hội đồng lần này. Việc Timor-Leste gia nhập AIPA không chỉ đánh dấu bước phát triển về tổ chức, mà còn thể hiện sự hoàn thiện về tính đại diện của cơ chế hợp tác nghị viện Đông Nam Á. Sự ủng hộ và chúc mừng của Việt Nam đối với Timor-Leste tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, bao trùm và sẵn sàng đồng hành cùng các thành viên trong đại gia đình ASEAN.

Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 47 tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.

Nhìn tổng thể, các hoạt động song phương cho thấy ngoại giao nghị viện Việt Nam ngày càng được triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa việc củng cố quan hệ chính trị và thúc đẩy những lợi ích hợp tác cụ thể.

Nếu diễn đàn đa phương là nơi Việt Nam đóng góp vào những định hướng chung của khu vực, thì các cuộc gặp song phương chính là cơ hội chuyển hóa những định hướng đó thành các chương trình hợp tác phù hợp với từng đối tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Bahrain Ahmed Abdulwahed Jasim Hasan Qarata.

Bên cạnh các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các đối tác, trong đó có đại diện nghị viện Lào, Campuchia, Bahrain, Algeria, Tây Ban Nha và Morocco.Các hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới quan hệ đối ngoại nghị viện của Việt Nam, không chỉ trong khu vực ASEAN mà còn với các đối tác ngoài khu vực, tăng cường sự hiểu biết và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Đặc biệt, những cuộc tiếp xúc với nghị viện các nước ngoài ASEAN cho thấy AIPA không chỉ là cơ chế hợp tác nội khối, mà ngày càng trở thành một diễn đàn đối thoại rộng mở, kết nối ASEAN với các đối tác quốc tế. Thông qua các hoạt động này, Quốc hội Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đồng thời quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, hội nhập sâu rộng, có trách nhiệm với các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà tại phiên họp toàn thể của AIPA-47.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung làm diễn giả tại Phiên thảo luận thứ Nhất của Diễn đàn lần thứ 3 các nhà lãnh đạo nữ AIPA.

Từ dấu ấn AIPA-47 đến tầm nhìn ngoại giao nghị viện trong giai đoạn mới

Nhìn lại chuyến công tác, có thể nhận thấy dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chính là tư duy chủ động, kiến tạo và trách nhiệm trong hợp tác đa phương. Việt Nam không chỉ khẳng định sự ủng hộ đối với các ưu tiên chung của ASEAN và AIPA, mà còn đề xuất những định hướng cụ thể, gắn vai trò của nghị viện với các vấn đề cốt lõi của khu vực: hòa bình, thượng tôn pháp luật, liên kết kinh tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bao trùm.

Việc kết hợp hiệu quả ngoại giao nghị viện đa phương và song phương với sự phong phú cả về đối tác và nội dung đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.Từ những đề xuất về hài hòa hóa pháp luật, tăng cường giám sát thực thi cam kết ASEAN đến việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, thanh niên trong hoạch định chính sách, Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đưa các cam kết hợp tác vào cuộc sống, để thành quả hội nhập thực sự đến với người dân và doanh nghiệp. Đó cũng là dấu ấn về định hướng nâng cao tính thực chất của ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chuyến công tác cũng cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Quốc hội với những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, ngoại giao nghị viện vừa góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi, vừa là kênh quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu những thành tựu lập pháp và quản trị tiên tiến.

Đặc biệt, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên tham dự Đại hội đồng AIPA trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, còn mang ý nghĩa khẳng định sự tiếp nối và phát triển trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, với tinh thần chủ động hơn, thực chất hơn và hướng mạnh hơn vào những kết quả cụ thể.

Từ Manila, thông điệp mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam truyền tải là sự nhất quán trong cam kết đồng hành cùng các nghị viện ASEAN, chung tay củng cố hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo những động lực phát triển mới.

Thành công của chuyến công tác tiếp tục khẳng định hình ảnh một Quốc hội Việt Nam chủ động, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các vấn đề chung; một nền ngoại giao nghị viện ngày càng năng động, thực chất, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.