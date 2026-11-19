Cambridge chọn “human” làm từ của năm nhằm gửi gắm thông điệp về giá trị con người trong kỷ nguyên số. (Nguồn: Getty Images)

Theo định nghĩa của Cambridge, “human” chỉ những phẩm chất, khuyết điểm và cảm xúc đặc trưng của con người, giúp phân biệt con người với thần linh, động vật và máy móc. Khi AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều công việc vốn do con người đảm nhiệm, khái niệm này trở thành chủ đề được quan tâm nhiều hơn.

Lý giải về lựa chọn trên, Colin McIntosh, chuyên gia biên soạn từ điển của Cambridge, cho rằng sự phát triển của AI đang làm thay đổi cách con người nhìn nhận chính mình. Từ “human” ngày càng được sử dụng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa những giá trị và sản phẩm do con người tạo ra với thành quả của máy móc.

Ông cũng cảnh báo việc ngày càng nhiều hoạt động tư duy được giao cho công nghệ có thể khiến con người dần đánh mất những kỹ năng và giá trị vốn có.

Xu hướng này còn thể hiện qua sự phổ biến của các từ ghép như “human-made” (do con người tạo ra), cho thấy nguồn gốc và dấu ấn con người trong các sản phẩm ngày càng được chú trọng.

Cùng quan điểm, Giáo sư Rachel Adams, chuyên gia về quản trị AI và quyền con người tại Đại học Cambridge, nhận định sự phát triển của công nghệ đang khơi lại những câu hỏi căn bản về con người, từ bản chất đến những giá trị làm nên sự khác biệt của mỗi cá nhân. Theo bà, dù câu trả lời có thể thay đổi theo thời gian, hành trình tìm kiếm lời giải vẫn là mối quan tâm chung của nhân loại.

Bên cạnh “human”, các từ được cân nhắc cho danh hiệu năm nay còn có “agent”, chỉ các hệ thống AI có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ và “analogue”, liên quan đến những hoạt động không sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

(theo The Guardian)