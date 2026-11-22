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Những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến Từ điển Cambridge phải tìm lại từ ngữ từ thế kỷ 15 để tìm ra từ thể hiện rõ nhất tinh thần thời đại văn hóa năm 2026.

Cuộc tranh luận toàn cầu về AI ngày càng sôi động, khi các hệ thống AI có thể viết văn, tạo hình ảnh, sao chép giọng nói và sản xuất video chân thực tới mức đôi khi khiến người dùng khó phân biệt đâu là sản phẩm của con người và đâu là sản phẩm của thuật toán.

Từ điển Cambridge cho biết định nghĩa về con người là "có những phẩm chất, khuyết điểm và cảm xúc mà con người có, trái ngược với thần thánh, động vật hoặc máy móc".

Theo Từ điển Cambridge, việc lựa chọn từ "human" phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn về những đặc điểm khiến con người khác biệt với máy móc, từ cảm xúc, khả năng sáng tạo đến các phán đoán đạo đức và trải nghiệm cá nhân.

Từ điển Cambridge cho biết, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nội dung giả mạo bằng AI, đặc biệt là các video và hình ảnh deepfake, đã khiến khái niệm "con người" được nhắc đến với tần suất cao hơn trong các cuộc thảo luận về công nghệ.

Nếu vài năm trước câu hỏi phổ biến là AI có thể làm được gì, thì đến năm 2026, cuộc tranh luận đã chuyển sang một hướng khác: điều gì vẫn thuộc về con người khi máy móc ngày càng giống con người hơn.

"Human” được chọn là Từ của năm không chỉ là sự hoài cổ mà còn là một phản ứng trái chiều phản ánh cuộc tranh luận về việc AI đã làm mờ ranh giới giữa máy móc và con người như thế nào.

“AI đang thay đổi cách chúng ta nói về bản chất con người” - Colin McIntosh, người biên soạn từ điển, cho biết.

“Những lo ngại về những gì con người có thể mất đi khi chúng ta giao phó tư duy cho AI khiến chúng ta phải xem xét lại mức độ phụ thuộc vào nó".

"AI đang khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc làm người” - Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, người đã thúc đẩy việc sử dụng AI một cách thông minh, nhận xét về việc lựa chọn của Từ điển Cambridge. “Tiêu chí đánh giá sự thành công của AI nên là mức độ nó cải thiện cuộc sống con người".

Bên cạnh Từ của năm, Cambridge Dictionary cũng bổ sung một loạt thuật ngữ mới phản ánh văn hóa Internet đang thay đổi nhanh chóng.

Trong đó, "air jail" dùng để chỉ hành động vô tình hoặc cố ý chặn đường người khác bằng cách chống tay hoặc đặt tay lên khung cửa, khiến họ cảm thấy như bị "nhốt trong không khí".

"Aura farming" mô tả việc xây dựng hình ảnh nhằm gia tăng sức hút hoặc ảnh hưởng trên mạng xã hội.

"Looksmaxxing" đề cập tới các nỗ lực cải thiện ngoại hình để trở nên hấp dẫn hơn.

Theo AP