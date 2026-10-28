Từ điểm tựa an sinh, Quảng Phú từng bước chuyển mình

Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, tạo nền tảng để Quảng Phú phát triển sản xuất, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Những mái nhà vun đắp điểm tựa an sinh

Tháng 8/2026, gia đình anh Y Ker ở bon Choih, xã Quảng Phú đón nhận niềm vui khi được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Với gia đình còn nhiều khó khăn, căn nhà kiên cố là điều mong mỏi từ lâu, giúp các thành viên có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, chăm lo cho con cái và hướng đến cuộc sống tốt hơn.

Công trình có tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng, xã Quảng Phú hỗ trợ thêm 70 triệu đồng. Sự chung tay ấy góp thêm nguồn lực để gia đình anh Y Ker xây dựng nơi ở vững chãi, dự kiến đón tết trong căn nhà mới.

Việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn góp phần ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên

“Gia đình tôi còn khó khăn, việc làm nhà kiên cố là điều rất khó thực hiện. Được địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình có thêm điều kiện xây dựng căn nhà chắc chắn hơn. Tôi rất vui, biết ơn sự quan tâm này và sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt hơn”, anh Y Ker chia sẻ.

Niềm vui của gia đình anh Y Ker cũng là niềm vui chung của cộng đồng khi một hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức bằng sự sẻ chia thiết thực. Từ nguồn hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm, cùng phần kinh phí gia đình tích góp, ước mong về một mái ấm an toàn đang dần trở thành hiện thực.

Trong năm 2026, trong bon có 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Nguồn kinh phí hỗ trợ là trợ lực quan trọng, giúp các gia đình kết hợp với số tiền tích góp để dựng xây nhà kiên cố, tạo thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Bùi Văn Hà, Trưởng bon Choih, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng

Tại Quảng Phú, công tác hỗ trợ nhà ở được triển khai trên cơ sở rà soát hoàn cảnh thực tế, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình gặp khó khăn trong việc xây dựng, sửa chữa nhà. Các trường hợp có người cao tuổi, người khuyết tật, người thường xuyên đau ốm, thiếu việc làm ổn định hoặc không đủ khả năng tự huy động kinh phí cũng được quan tâm, xem xét.

Ngôi nhà kiên cố đang dần thành hình, hiện thực hóa mong ước an cư của gia đình anh Y Ker, bon Choih, xã Quảng Phú

Bà Tô Thùy Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú cho biết, việc khảo sát kỹ nhu cầu và điều kiện của từng hộ giúp địa phương xác định đúng những trường hợp cần hỗ trợ, nhất là các gia đình sống trong nhà tạm bợ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn, thiếu đất sản xuất hoặc có thu nhập bấp bênh.

Theo bà Trang, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 120 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà tại thôn Phú Xuân với kinh phí 30 triệu đồng và 1 căn nhà tại thôn Phú Hưng với kinh phí 35 triệu đồng cho gia đình thuộc diện chính sách. Địa phương cũng đã khảo sát nhu cầu và triển khai xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết trong năm.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai nhằm chăm lo đời sống người dân. Trong 9 tháng năm 2026, các chính sách dành cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện theo quy định. Dịp Tết Nguyên đán, xã vận động trao tặng 1.550 suất quà, tổng trị giá 620 triệu đồng; đồng thời cấp phát 15 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân gặp khó khăn trong thời kỳ giáp hạt.

Người dân xã Quảng Phú đến khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã bằng thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm chi phí chăm sóc sức khỏe

Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại xã đạt 100%, tương ứng 16.928 người. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau. Năm 2026, Quảng Phú đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 2,04%.

Từ hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống đến bảo đảm tiếp cận các chính sách thiết yếu, những giải pháp an sinh đang góp phần củng cố điểm tựa cho người dân. Khi những khó khăn trước mắt từng bước được tháo gỡ, các gia đình có thêm điều kiện tập trung lao động, sản xuất, chủ động cải thiện cuộc sống.

Con đường mở lối phát triển

Cùng với chăm lo an sinh, đầu tư hạ tầng giao thông đang được Quảng Phú chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Tại thôn Phú Thịnh, công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28, khu vực ngã tư thôn Đắk Nang vào làng Sán Chỉ được khởi công tháng 8/2026. Tuyến đường dài hơn 4,4 km, có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng.

Các tuyến đường giao thông nội thôn, bon trên địa bàn xã Quảng Phú được cứng hóa, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Công trình được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng khả năng kết nối khu dân cư với các địa bàn lân cận. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Với người dân thôn Phú Thịnh, việc tuyến đường được đầu tư xây dựng mang đến niềm phấn khởi và kỳ vọng về những đổi thay trong sinh hoạt, sản xuất hằng ngày.

Chị Trang Thị Lan, người dân thôn Phú Thịnh chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất vui mừng khi con đường vào thôn được đầu tư xây dựng. Khi đường hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, việc vận chuyển hàng hóa cũng đỡ vất vả”.

Từ nhu cầu thiết thực ấy, ý nghĩa của công trình không chỉ nằm ở chiều dài tuyến đường hay tổng mức đầu tư, mà còn ở khả năng cải thiện điều kiện đi lại, hỗ trợ lưu thông nông sản và tạo thêm thuận lợi cho hoạt động sản xuất, giao thương của người dân.

Việc đầu tư hạ tầng giao thông còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, qua đó tạo thêm động lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, công trình nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 28 vào khu vực làng Sán Chỉ, thôn Phú Thịnh có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông địa phương. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Quảng Phú kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông vào thôn Phú Thịnh, nhằm bảo đảm công trình được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Riêng với chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã tiếp nhận kế hoạch vốn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025. Trong đó, 38 dự án công trình giao thông được tiếp tục thực hiện, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 59,7% dân số toàn xã, đời sống của một bộ phận người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, việc bảo đảm an sinh và tiếp tục đầu tư hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương.

Thời gian qua, Quảng Phú đã xây dựng, nâng cấp hơn 29,3 km đường nhựa, đường bê tông nông thôn; sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng và hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Hiện nay, hàng chục công trình giao thông đang được triển khai trên địa bàn từ nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ căn nhà mới đến tuyến đường đang dần hoàn thiện ở làng Sán Chỉ, những đổi thay tại Quảng Phú bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực trong đời sống người dân. Mỗi mái nhà được dựng xây, mỗi con đường được nối dài đều góp phần mang đến điều kiện sống tốt hơn, mở ra thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng. Những bước đi ấy đang từng ngày vun đắp nền tảng để Quảng Phú từng bước chuyển mình, phát triển ổn định.