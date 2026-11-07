Từ 'điểm nóng' ma túy đến những khu dân cư bình yên ở Huế

Mô hình “Biến rác thành tiền” giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lan tỏa khắp các chi hội phụ nữ phường Phú Xuân

Nhắc đến kiệt (ngõ) 131 đường Trần Phú, người dân sinh sống tại TP Huế nghĩ ngay đến một địa bàn phức tạp về tội phạm hình sự và ma túy. Thế nhưng, những năm gần đây diện mạo khu dân cư đã có nhiều đổi thay. Tuyến kiệt dần trở nên xanh, sạch, sáng, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và chung tay bảo đảm an ninh trật tự.

Góp phần vào sự chuyển biến đó có Chi hội Phụ nữ tổ 16 phường Thuận Hóa ở kiệt 131 đường Trần Phú, với 145 hội viên. Các chị đã tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" do Hội LHPN Việt Nam phát động.

Đến thăm nhà chị Võ Thị Thanh Thảo, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 16 đúng lúc hai con trai sinh đôi của chị vừa đi học về. Thấy khách đến hai cháu lễ phép chào hỏi. Một cử chỉ nhỏ nhưng phần nào cho thấy sự quan tâm của người mẹ trong hành trình nuôi dạy con trưởng thành.

Chị Võ Thị Thanh Thảo, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 16, động viên hai con khi đến trường tránh xa những hành vi tiêu cực trên không gian mạng

Chồng mất hơn 8 năm trước, chị Thảo một mình gánh vác kinh tế gia đình vừa chăm lo cuộc sống vừa nuôi dạy hai con. Tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ, chị được các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, trang bị thêm kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ con trước những nguy cơ từ môi trường xã hội.

Ở độ tuổi dậy thì các con cần được cha mẹ quan tâm, lắng nghe và đồng hành. Vì vậy ngoài việc nhắc nhở con chăm chỉ học tập chị Thảo còn thường xuyên trò chuyện, định hướng để các con tránh xa ma túy, bạo lực học đường và những hành vi tiêu cực trên không gian mạng.

"Tôi phải đảm nhận cả vai trò của người cha lẫn người mẹ. Có lúc phải nghiêm khắc, nhưng cũng có lúc phải làm bạn để các con tin tưởng chia sẻ tâm tư. Tôi luôn nhắc các con không tụ tập đánh nhau, không tham gia các nhóm nói xấu bạn bè trên mạng xã hội, không sa vào trò chơi điện tử quá mức. Muốn con nghe lời, trước hết mình phải gương mẫu và là chỗ dựa đáng tin cậy cho con", chị Thảo tâm sự.

Không chỉ vun đắp hạnh phúc trong gia đình mình, chị Thảo cùng các hội viên còn tích cực tham gia những hoạt động chung của khu dân cư. Mỗi tuần vào ngày Chủ nhật các chị phối hợp với người dân trong khu phố ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường kiệt, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em và xây dựng gia đình an toàn.

Chị Lương Thị Kiều Thanh (bìa trái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 16, cùng cán bộ Hội LHPN phường Thuận Hóa đến thăm gia đình chị Thảo

Đặc biệt chị cùng các thành viên Chi hội Phụ nữ tổ 16 chú trọng nắm bắt hoàn cảnh những gia đình khó khăn, gia đình có người vi phạm pháp luật hoặc đang chấp hành án liên quan đến ma túy để kịp thời hỗ trợ. Với những trẻ em có cha mẹ vướng vòng lao lý, các hội viên tìm cách kết nối nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt và được chăm sóc trong môi trường an toàn.

Là người trực tiếp tổ chức điều hành các hoạt động, chị Lương Thị Kiều Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 16, luôn trăn trở làm sao để cuộc vận động không dừng lại ở khẩu hiệu mà thực sự đi vào từng gia đình, từng ngõ xóm.

Theo chị Thanh điều quan trọng là phải kiên trì tuyên truyền vận động, đồng thời có những việc làm cụ thể để người dân nhìn thấy hiệu quả và tự giác tham gia. Chị dẫn trường hợp gia đình anh L.Q.B (42 tuổi) vừa chấp hành xong án tù liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy, vợ là chị Đ.T.M (37 tuổi) đang chấp hành án. Hai vợ chồng có 3 người con đang học tiểu học và THCS trong đó một cháu mắc chứng tự kỷ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các hội viên phụ nữ đã kết nối, hỗ trợ anh B. tìm kiếm việc làm tạo thu nhập nuôi con. Chi hội cũng phối hợp thực hiện các thủ tục để cháu L.Q.T được hưởng trợ cấp xã hội, tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ.

"Muốn cuộc vận động đạt hiệu quả phải có sự chung tay của cán bộ Hội, hội viên, tổ dân phố và lực lượng công an. Chúng tôi xác định miệng nói phải đi đôi với việc làm, mỗi người phải gương mẫu từ chính gia đình mình. Đặc biệt với những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, cần dành cho các cháu sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm", chị Thanh trải lòng.

Lan tỏa yêu thương xây dựng cộng đồng văn minh

Không chỉ ở Tổ 16, tiêu chí "3 an" còn phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ có người thân từng vi phạm pháp luật ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Thủy cho biết: Hiện tại địa phương có 4 trường hợp con của hội viên phụ nữ từng vi phạm pháp luật và đã chấp hành xong án phạt tù. Thông qua hoạt động tuyên truyền vận động và hỗ trợ của tổ chức Hội, các gia đình từng bước tiếp cận tốt hơn với các chính sách an sinh xã hội.

Điển hình là gia đình hội viên N.T.H thuộc Chi hội Phụ nữ Lang Xá Cồn. Con chị H. từng vi phạm pháp luật về ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, người con có nguyện vọng vay vốn mở tiệm sửa chữa xe máy để ổn định cuộc sống. Nắm bắt nhu cầu này Hội LHPN phường đã hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện để người hoàn lương có việc làm thu nhập và tránh nguy cơ tái phạm.

Bà Đoàn Thị Kim Thu (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thuận Hóa cho rằng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” rất thiết thực

Tại khu dân cư gần chợ Bến Ngự, phường Thuận Hóa phong trào cũng góp phần thay đổi diện mạo một địa bàn từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội.

Từ mô hình xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" được Hội LHPN phường triển khai thí điểm tại tổ 11, 20 hội viên đã cùng nhau phân công phụ trách từng tuyến đường, khu dân cư. Mỗi tuần, các thành viên duy trì hoạt động Chủ nhật Xanh, kết hợp tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Bà Đoàn Thị Kim Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 11 cho biết việc phân công trách nhiệm cụ thể giúp mỗi hội viên chủ động hơn trong công việc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các gia đình trong khu phố.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ Chi hội phụ nữ tổ 11 cùng bàn cách thức tuyên tuyền xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” tại tổ dân phố

Một kết quả đáng mừng là các hội viên đã kiên trì vận động, giúp anh T.X.C (32 tuổi) sau khi cai nghiện thành công, mở tiệm sửa chữa xe máy có thu nhập ổn định để chăm lo vợ con. Những thay đổi trong ý thức cộng đồng cũng thể hiện qua những việc tưởng chừng rất nhỏ như người dân khi tổ chức tiệc tùng, hát karaoke đều chủ động hỏi ý kiến hàng xóm và tuân thủ khung giờ phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

"Niềm vui của chúng tôi là người dân ngày càng có ý thức hơn, biết quan tâm đến nhau và cùng giữ gìn môi trường sống. Những chuyển biến ấy không thể có trong ngày một ngày hai mà cần sự kiên trì, gần gũi và chân thành", bà Thu trao đổi.

Phụ nữ phường Phú Xuân tích cực tham gia phong trào Chủ nhật Xanh do TP Huế phát động

Tại phường Phú Xuân cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" được triển khai gắn với xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò tự quản của phụ nữ tại cơ sở.

Trong thực hiện tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an", 47/47 chi hội phụ nữ tổ dân phố đã ra mắt mô hình "Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy". Hội cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên không gian mạng, xâm hại trẻ em và mua bán người.

Mô hình điểm "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" tại tổ dân phố Khánh Ninh được triển khai cùng mô hình "Gia đình số" góp phần phổ cập kỹ năng công nghệ cho các thành viên trong gia đình. Cùng với đó, việc chỉnh trang cảnh quan đô thị được đẩy mạnh thông qua tuyến kiệt "Sắc màu phố cổ" tại kiệt 92 Bạch Đằng, với kinh phí xã hội hóa 15 triệu đồng. Đây là tuyến kiệt tự quản thứ tư được nhân rộng tại khu vực Phố cổ Gia Hội.

Mô hình “Biến rác thành tiền” giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lan toả khắp các chi hội phụ nữ phường Phú Xuân

Ở tiêu chí "3 sạch", phong trào Chủ nhật Xanh được duy trì hằng tuần, thu hút hơn 1.000 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường tại các điểm như Mang Cá, Cửa Chánh Tây. Mô hình "Biến rác thành tiền" được thực hiện định kỳ, thu gom 630 kg giấy, 270 kg nhựa và 9.159 vỏ lon, quy đổi thành 4,485 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, Trưởng ban Công tác phụ nữ cho biết, Hội LHPN thành phố đã xây dựng mô hình điểm "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" tại xã Đan Điền sau đó nhân rộng đến 40/40 xã, phường. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% chi hội phụ nữ xây dựng được mô hình này.

Theo bà Tuyết, cuộc vận động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh mà còn thúc đẩy bảo vệ môi trường, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định cuộc sống.

Các hội viên phụ nữ TP Huế tham gia dọn dẹp vệ sinh ở khu vực sông Đông Ba

Thông qua các mô hình cụ thể tổ chức Hội từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tập hợp hội viên, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới.

Từ những tuyến kiệt từng phức tạp về an ninh trật tự đến những khu dân cư ngày càng sạch đẹp, an toàn có thể thấy giá trị của cuộc vận động không chỉ nằm ở những con số hay mô hình được nhân rộng.

Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, bắt đầu từ chính mái ấm gia đình rồi lan tỏa đến từng con đường, ngõ xóm. Đó cũng là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn và một TP Huế ngày càng văn minh, đáng sống.