Khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: BTC

Liên hoan Phim năm nay thu hút gần 870 bộ phim đăng ký tham dự. Qua quá trình tuyển chọn, Ban Tổ chức lựa chọn 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 37 phim dự thi, 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim, bên cạnh Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc - Trao giải thưởng được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu văn hóa sẽ diễn ra như chiếu phim tại 7 cụm rạp và ngoài trời, giao lưu nghệ sĩ, hội thảo chuyên ngành, triển lãm điện ảnh, Chợ Dự án làm phim, Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh cùng các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô.

Điểm nhấn đáng chú ý của HANIFF VIII là những đổi mới trong nội dung và phương thức tổ chức, hướng tới tăng cường kết nối giữa các nhà làm phim, doanh nghiệp và thị trường điện ảnh trong nước, quốc tế.

Lần đầu tiên, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim, với quy mô khoảng 3.000 m², gần 60 gian hàng, sự tham gia xác nhận của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 71 nhà mua hàng quốc tế. Triển lãm dự kiến diễn ra nhiều hoạt động giao dịch bản quyền, xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương và hơn 10 hội thảo chuyên ngành.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim, Cục Điện ảnh tổ chức các cuộc gặp gỡ, làm việc với cơ quan quản lý và tổ chức điện ảnh quốc tế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp điện ảnh trong nước để tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành phim, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường quốc tế.

Một điểm mới khác là hoạt động vinh danh được mở rộng, hướng tới các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; những tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025 - 2026, đặc biệt là các bộ phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng; cùng những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát hành phim. Qua đó, Liên hoan Phim ghi nhận đóng góp của các chủ thể trong ngành, đồng thời khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa của điện ảnh trong đời sống xã hội.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII chú trọng mở rộng không gian thưởng thức điện ảnh, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận với những tác phẩm trong nước và quốc tế. Các chương trình phim được tổ chức tại 7 cụm rạp, kết hợp chiếu phim ngoài trời và giao lưu nghệ sĩ tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội.

Trước thềm Liên hoan Phim, Tuần phim chào mừng HANIFF VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam đã tổ chức trình chiếu miễn phí 8 tác phẩm điện ảnh tại 33 cụm rạp thuộc 31 tỉnh, thành phố. Hoạt động góp phần đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với khán giả, đồng thời lan tỏa không khí Liên hoan Phim trên phạm vi cả nước.

Chia sẻ tại họp báo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII ngày 26/11, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho rằng, Liên hoan Phim là hoạt động vừa mang tính sinh hoạt văn hóa, vừa mang tính chuyên môn điện ảnh, tạo ra sức kích cầu lớn. Sự kiện thu hút đông đảo các đoàn làm phim, đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham dự. Việc được tổ chức đến lần thứ VIII cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

“Từ hàng trăm bộ phim gửi về, Ban tổ chức chỉ tuyển chọn 124 bộ phim phù hợp với điều kiện và tiêu chí dự thi, cho thấy sự khắt khe trong công tác tuyển chọn. Những bộ phim này sẽ lan tỏa, giúp đông đảo khán giả yêu điện ảnh có cơ hội thưởng thức các tác phẩm dự thi, chương trình toàn cảnh, cũng như các bộ phim trong nước và quốc tế thuộc nhiều thể loại khác nhau”, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.