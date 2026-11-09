Từ 'điểm đen' môi trường đến những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp ở Phù Đổng

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền.

Các đại biểu gắn biển công trình "Tuyến đường nông dân sáng - xanh -sạch - đẹp” năm 2026 . Ảnh: Sơn Nguyễn

Từ “điểm đen” thành “điểm sáng” về môi trường

Mô hình dân vận khéo “Tuyến đường nông dân sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2026 được Hội Nông dân xã Phù Đổng lựa chọn tại khu vực Ao Cầu Ngõ thôn 5 Ninh Hiệp (sau sáp nhập thuộc thôn 1 Ninh Hiệp).

Trước đây, khu vực Ao Cầu Ngõ từng là “điểm đen” về rác thải, tình trạng người dân đổ rác thải (vải vụn, túi nilon...) và các phế liệu xây dựng vẫn xảy ra ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân. Sau khi nghiên cứu, rà soát đánh giá, Hội Nông dân xã đã đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo cấp thành phố để xóa “điểm đen” rác thải.

Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung mô hình “Tuyến đường nông dân sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với phong trào “Dân vận khéo” qua các phương tiện truyền thông. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí xã hội hóa để triển khai mô hình.

Mô hình “Tuyến đường nông dân sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xã Phù Đổng đã xóa “điểm đen” rác thải. Ảnh: Sơn Nguyễn

Kết quả, Hội đã cải tạo toàn diện khu vực Ao Cầu Ngõ với quy mô chiều dài tuyến 400m, tổng diện tích chỉnh trang khoảng 900m². Bằng nguồn xã hội hóa, Hội đã thu gom, vận chuyển và xử lý gần 100m³ rác thải tồn đọng lâu năm tại khu vực dọc tuyến đường dân sinh; san đất để tạo mặt bằng và đổ 130m³ đất màu, cải tạo đất để trồng cây xanh; đồng thời tổ chức 4 đợt ra quân trồng mới, làm cỏ, cắt tỉa, với tổng số hơn 4.000 cây và hoa các loại.

Đặc biệt để có nguồn nước tưới, chăm sóc cây xanh, hoa trên toàn tuyến, Hội đã khoan 1 giếng nước; lắp đặt đồng bộ 1 bộ máy bơm, tủ điện kết hợp hệ thống đường ống dẫn nước dài 300m.

Để mô hình đạt hiệu quả, Hội đã phân công cán bộ trực tiếp quản lý, phân công lịch tưới nước định kỳ 3 lần/tuần, theo dõi sát sự sinh trưởng của cây để kịp thời trồng dặm thay thế cây chết. Hiện tiếp tục hoàn thiện hệ thống điện đường và đèn trang trí 100 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện mô hình trị giá khoảng 380 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Nguyễn

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính nhấn mạnh: Với sự góp sức chung tay của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân xã Phù Đổng đã khắc phục điểm nghẽn từ “điểm đen” thành “điểm sáng” về môi trường.

Nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, sáng tạo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội trong thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyến đường nông dân sáng - xanh - sạch - đẹp” tại thôn 1 Ninh Hiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu. Ảnh: Sơn Nguyễn

Đồng chí Phạm Hải Hoa mong muốn, thời gian tới Hội Nông dân xã tiếp tục nghiên cứu phương án, lựa chọn các vị trí phù hợp để nhân rộng mô hình ra các thôn khác trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã phát huy phong trào tự quản, duy trì các đợt ra quân tổng vệ sinh vào thứ Bảy và Chủ nhật, trồng các tuyến đường hoa.

Đối với CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Phù Đổng, đồng chí Phạm Hải Hoa đề nghị phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của các thành viên trong hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân, từng bước hình thành các nhóm liên kết cùng ngành nghề. Qua đó, trở thành mô hình tiên phong trong kết nối với các CLB sản xuất kinh doanh giỏi tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền chúc mừng CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Phù Đổng. Ảnh: Sơn Nguyễn

Tại hội nghị, Hội Nông dân xã công bố quyết định thành lập quy chế hoạt động và ra mắt CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Phù Đổng. Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên, ông Nguyễn Bá Ngơi, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Làm vườn sinh vật cảnh và Trang trại Phù Đổng, Giám đốc công ty TNHH Phù Đổng xanh làm Chủ nhiệm CLB.

Đồng thời, Hội thành lập Tổ hợp tác trồng hoa cây cảnh tại thôn Đổng Viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và giá trị hoa giấy, hoa và cây cảnh; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật; tăng cường liên kết trong cung ứng vật tư, quảng bá, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu chúc mừng Tổ hợp tác trồng hoa cây cảnh tại thôn Phù Đổng. Ảnh: Sơn Nguyễn

Dịp này, Hội công bố điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm hoa giấy, cây cảnh bonsai, cây công trình, thiết kế tiểu cảnh tại thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng.

Các đại biểu thăm quan Điểm kết nối giới thiệu, tiêu thụ hoa cây cảnh tại thôn Phù Đổng. Ảnh: Sơn Nguyễn