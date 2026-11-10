Từ 'đi xem hát' đến 'trải nghiệm di sản': Vì sao concert Việt vươn tầm sự kiện văn hóa?

Từ sân khấu giải trí đến không gian tôn vinh bản sắc dân tộc

Năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ chưa từng có của thị trường biểu diễn từ TP.HCM đến Hà Nội. Hàng loạt đại nhạc hội thương hiệu như Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thu hút gần 50.000 khán giả mỗi đêm vào tháng 10.2026, các đêm diễn Anh trai say hi, Tinh hà say hi hay live concert cá nhân của thế hệ nghệ sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Hòa Minzy... đều ghi nhận sức mua vé ấn tượng.

Song song với dòng chảy thương mại, điểm nhấn nổi bật nhất hiện nay là sự lên ngôi của các "concert quốc gia" hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc. Tiêu biểu là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" sẽ diễn ra vào 20h ngày 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ và đón 50.000 khán giả (trong đó Hà Nội tặng 38.000 vé miễn phí cho nhân dân), cùng concert Tự hào là người Việt Nam 2026 tại Thái Nguyên.

Hàng vạn khán giả hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim". Ảnh: BTC

Lý giải về sức hút này, giới chuyên môn nhận định công chúng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, đến concert không chỉ để nghe hát mà để tham gia vào một không gian văn hóa cộng đồng. Việc các nhà sản xuất khéo léo đưa hình tượng trống đồng, chim Lạc, tà áo dài, chất liệu dân gian (Tuồng, Chèo, Cải lương, nhạc cụ dân tộc) kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng và công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại đã biến mỗi đêm nhạc thành một ngày hội tôn vinh di sản.

Chất liệu văn hóa truyền thống và nhạc cụ dân tộc được các nghệ sĩ đưa lên sân khấu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầy sáng tạo. Ảnh: BTC

Mắt xích thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm

Theo đạo diễn Việt Tú và các chuyên gia tại hội thảo “Công nghiệp Concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững”, năng lực tổ chức sự kiện trong nước đã tiến một bước dài nhờ kinh nghiệm tích lũy từ các đại lễ quốc gia quy mô lớn. Concert ngày nay đã trở thành một kênh "sức mạnh mềm" quảng bá hình ảnh Việt Nam đương đại năng động, giàu bản sắc.

Không dừng lại ở giá trị tinh thần, sự phát triển của "kinh tế người hâm mộ" (fandom) quanh các concert còn tạo ra chuỗi giá trị kinh tế trải nghiệm, kéo theo sự tăng trưởng trực tiếp cho các ngành dịch vụ lưu trú, vận tải, ẩm thực và du lịch địa phương.

Chuỗi concert "Anh trai say hi" thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ, thúc đẩy sự phát triển sôi động của nền "kinh tế người hâm mộ" tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, để sự bùng nổ hiện tại chuyển hóa thành một ngành công nghiệp biểu diễn bền vững, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng sân vận động, nhà hát đạt chuẩn quốc tế và hoàn thiện cơ chế bảo vệ bản quyền. Khi kết nối chặt chẽ giữa sáng tạo nghệ thuật, bản sắc truyền thống và hệ sinh thái du lịch - dịch vụ, concert Việt sẽ thực sự trở thành động lực mũi nhọn của ngành công nghiệp văn hóa.