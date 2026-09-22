Từ di vật bộ đội, tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Phát hiện nhiều di vật của bộ đội

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm, quy tập tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Trước đó, đơn vị nhận được thông tin khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Đây là những dấu tích quan trọng giúp lực lượng tìm kiếm xác định phạm vi và tiếp tục triển khai nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Mở rộng khu vực, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá. Qua đó, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Hiện Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh làm trưởng đoàn, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ tại hiện trường tìm kiếm, quy tập. (Ảnh: Xuân Diện)

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trương Viết Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin.

Đồng thời, lực lượng tìm kiếm phải chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phấn đấu quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tìm kiếm 11 liệt sĩ đặc công tại Dốc Miếu sau hơn 60 năm

Cùng ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Viết Hải làm trưởng đoàn đến khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh kiểm tra, chỉ đạo triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965.

Đại tá Trương Viết Hải cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo tìm kiếm 11 liệt sĩ đặc công tại Dốc Miếu, xã Gio Linh. (Ảnh: Xuân Diện)

Theo thông tin từ các nhân chứng, sau quá trình nghiên cứu, xác minh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ của 11 liệt sĩ. Từ ngày 16/9, lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức tìm kiếm.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tiến hành tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965. (Ảnh: Xuân Diện)

Sau hơn 60 năm, địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân phủ lấp. Lực lượng tìm kiếm được yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết; đồng thời phối hợp với các nhân chứng, những người từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực để thu thập thêm thông tin có giá trị.