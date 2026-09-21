Từ di sản đến nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Theo nhiều chuyên gia văn hoá, trong kỷ nguyên mới, sở hữu nhiều di sản chưa đủ để tạo ra lợi thế, vấn đề quan trọng hơn là có năng lực biến những giá trị ấy thành sản phẩm sáng tạo, thành thương hiệu cho văn hoá Thủ đô. Chuyển từ tư duy “bảo tồn để giữ” sang “bảo tồn để phát triển”, thành phố đang khai thác mạnh mẽ các giá trị di sản để phát triển công nghiệp văn hoá.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-di-san-den-nguon-luc-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-thu-do-418748.htm