Từ di sản đến ngoại giao văn hóa

Du khách quốc tế tham quan, chiêm ngưỡng những bức ảnh trong triển lãm. Ảnh: P. Sỹ

Thông qua những khuôn hình từ tư liệu lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay, người xem có dịp trở lại với những hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua các thời kỳ như Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990… Tiếp nối những khuôn hình lịch sử là diện mạo di tích hôm nay với các công trình được bảo tồn, tu bổ cùng nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú. Sự đan xen giữa hình ảnh quá khứ và hiện tại giúp công chúng cảm nhận rõ hơn hành trình gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị của một di sản tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh những tư liệu về kiến trúc và cảnh quan di tích, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục như hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên. Qua đó, phản ánh sức sống của truyền thống hiếu học, sự gắn bó giữa di sản với cộng đồng cũng như những nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, triển lãm còn khắc họa vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong hoạt động giao lưu và ngoại giao văn hóa. Qua các sự kiện đón tiếp, giao lưu với bạn bè quốc tế, hình ảnh di tích không chỉ góp phần giới thiệu lịch sử, truyền thống giáo dục Việt Nam mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc.