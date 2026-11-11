Từ di sản đến ngoại giao văn hoá
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), chiều nay, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”. Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-di-san-den-ngoai-giao-van-hoa-246261111181740772.htm