Từ di sản đến ngoại giao văn hoá

Không khí lạnh gây mưa lớn, nhiều hình thái thiên tai cực đoan đi kèm tuy không gây thiệt hại về người nhưng gió lốc, triều cường, sạt lở đất đá trong hai ngày 10-11/11 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, tài sản của người dân nhiều địa phương của Quảng Ngãi.