Dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương biểu diễn tại đêm hòa nhạc “Concert de Solidarité” ở Paris ngày 24/9/2026. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Hơn 2 tháng sau đêm hòa nhạc Đoàn kết (Concert de Solidarité) gây quỹ hỗ trợ người dân miền Trung Việt Nam ứng phó với lũ lụt, tổ chức tại Paris, Pháp, nguồn quỹ huy động đã được sử dụng để hỗ trợ 120 hộ nông dân tại tỉnh Quảng Trị tiếp cận bảo hiểm trước rủi ro thời tiết, giúp bà con chủ động hơn trong việc bảo vệ sinh kế và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, ông Trần Louis Hùng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Anchor Resilience, cho biết hiệp hội đã ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam triển khai chương trình thí điểm bảo hiểm chỉ số thời tiết tại 2 xã Mỹ Thủy và Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị, với sự phối hợp của Đơn vị Tài chính vi mô thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) Việt Nam.

Chương trình bảo hiểm cho 120 ha trồng lúa, tỏi và rau của 120 hộ nông dân trong thời gian một năm, từ ngày 1/11/2026 đến ngày 31/10/2027. Phí bảo hiểm được tài trợ từ nguồn quỹ huy động tại Pháp thông qua đêm hòa nhạc và những khoản đóng góp của các nhà hảo tâm.

Điểm đáng chú ý của chương trình là thay vì chờ đánh giá thiệt hại sau thiên tai, việc chi trả bảo hiểm được xác định dựa trên lượng mưa thực tế. Khi tổng lượng mưa trong 3 ngày liên tiếp vượt ngưỡng quy định và đáp ứng các điều kiện của hợp đồng, người nông dân sẽ được nhận khoản tiền bảo hiểm tương ứng với mức vượt ngưỡng và diện tích được bảo hiểm. Qua đó, bà con có thể biết trước điều kiện được chi trả và chủ động hơn về nguồn lực tài chính để khôi phục sản xuất.

Ông Trần Louis Hùng Anh, Chủ tịch Anchor Resilience, cho biết nhờ sự ủng hộ tại đêm nhạc và những đóng góp của các nhà hảo tâm, hiệp hội có thể hỗ trợ người dân chuẩn bị một phần nguồn lực tài chính trước khi mưa lớn xảy ra.

Thông qua chương trình thí điểm, hiệp hội mong muốn lắng nghe ý kiến của người nông dân về mức độ phù hợp của cơ chế bảo hiểm với thực tế canh tác và khả năng hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Về phần mình, ông Yoshinori Ito, Tổng Giám đốc MSIG Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn giúp các hộ nông dân hiểu rõ cách thức sử dụng chỉ số lượng mưa, bảo đảm tính minh bạch trong quá trình xác định khoản chi trả, đồng thời hiểu rõ hơn nhu cầu bảo hiểm của các hộ sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn và ngập lụt là những rủi ro thường xuyên đối với sản xuất nông nghiệp tại Quảng Trị. Chỉ riêng đợt mưa lũ do bão số 1 gây ra năm 2025, hơn 16.300 ha lúa và gần 7.800 ha hoa màu trên địa bàn tỉnh đã bị ngập sâu, với tổng thiệt hại ước tính hơn 675 tỷ đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, việc hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm nông nghiệp mở ra một hướng đi bổ sung cho các hoạt động cứu trợ truyền thống, giúp bà con không chỉ vượt qua khó khăn sau thiên tai mà còn chủ động chuẩn bị trước những rủi ro có thể xảy ra.

Từ những giai điệu âm nhạc vang lên tại Paris, sự sẻ chia của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Pháp đã được chuyển hóa thành những hỗ trợ thiết thực dành cho người nông dân miền Trung, góp phần giúp bà con nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và bảo vệ sinh kế lâu dài./.