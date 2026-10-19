Từ đêm hội đến sức sống di sản

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã khép lại, nhưng cảm xúc từ chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” vẫn đọng lại trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách. Dư âm ấy hiện hữu qua những hình ảnh được lan tỏa trên truyền thông và các nền tảng số; qua những câu chuyện, cảm nhận của người trực tiếp tham gia. Từ một đêm hội, những sắc màu văn hóa tiếp tục hành trình lan tỏa, góp phần làm nên sức sống cho thông điệp “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc để lại ấn tượng sâu đậm với người xem.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và các yếu tố văn hóa truyền thống. Sân khấu quy mô, âm thanh sống động, ánh sáng hiện đại cùng những giai điệu giàu cảm xúc đã tạo nên không gian nghệ thuật đầy ấn tượng.

Những vòng xòe nối dài, bước chân nhịp nhàng và sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng, học sinh đã đưa vẻ đẹp văn hóa Thái đến gần hơn với công chúng.

Văn hóa Thái được tái hiện trên sân khấu đêm khai mạc.

Với nhiều du khách, ấn tượng về đêm hội không chỉ nằm ở quy mô trình diễn, mà ở những giá trị văn hóa được tái hiện sinh động trên sân khấu. Tạo nên chiều sâu văn hóa ấy, chương trình có sự đóng góp quan trọng của những người am hiểu văn hóa địa phương, trong đó có anh Lê Thanh Tùng, tham gia cố vấn nghệ thuật của lễ khai mạc.

Dù là người trẻ nhưng anh dành nhiều tâm huyết nghiên cứu văn hóa Thái, am hiểu các lễ nghi, phong tục tập quán và dụng cụ lao động sản xuất của đồng bào. Với anh, tái hiện văn hóa trên sân khấu không đơn thuần là tạo nên những tiết mục đẹp mắt, mà còn phải bảo đảm tính chân thực trong từng chi tiết.

Những đạo cụ biểu diễn trên sân khấu phản ánh đời sống của đồng bào.

Mong muốn lớn nhất của anh là thông qua đêm hội có thể tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa Thái. Vì vậy, các đạo cụ biểu diễn đều được yêu cầu thực hiện theo đúng đặc trưng văn hóa.

Sự tỉ mỉ ấy cho thấy phía sau một chương trình nghệ thuật hoành tráng là quá trình tìm hiểu, nghiên cứu để mỗi hình ảnh xuất hiện trên sân khấu không chỉ đẹp về hình thức mà còn phản ánh đúng đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Sự tham gia của thế hệ trẻ cũng góp phần làm nên thành công của đêm hội. Em Điêu Thị Ngọc Anh - học sinh Trường THPT Miền Tây rất vui và tự hào khi được tham gia tập luyện, biểu diễn trong chương trình khai mạc. Với Ngọc Anh, đây không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn là cơ hội góp sức giới thiệu văn hóa quê hương đến đông đảo người xem.

Các nghệ nhân, diễn viên, học sinh hăng hái tập luyện, biểu diễn trong đêm hội.

Từ những buổi tập luyện đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu, các em học sinh có thêm cơ hội tiếp cận di sản bằng trải nghiệm thực tế. Thông qua việc đưa những điệu xòe vào các trường học không chỉ giúp các em học sinh thực hành văn hóa mà còn khơi dậy niềm tự hào để những người trẻ hiểu rằng mình không chỉ là người thưởng thức mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền văn hóa dân tộc.

Chị Nguyễn Thảo Trang - du khách đến từ Nghệ An cho biết rất ấn tượng với văn hóa vùng đất Mường Lò. Qua những tiết mục tái hiện trên sân khấu, chị Trang hiểu hơn về nghệ thuật xòe và văn hóa Thái.

Những cảm nhận ấy cho thấy một chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn giúp du khách hiểu hơn về vùng đất mình đặt chân đến.

Xòe Thái được đưa vào các trường học như tiếp thêm sức sống cho di sản.

Sau đêm khai mạc, hình ảnh lễ hội tiếp tục được lan tỏa qua báo chí, truyền hình và các nền tảng số. Những khuôn hình về vòng xòe, những thước phim ghi lại không khí lễ hội, những câu chuyện về nghệ nhân và người dân Mường Lò góp thêm nhịp cầu đưa vẻ đẹp văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng trong và ngoài tỉnh. Với Lào Cai, đây là cơ hội quảng bá hình ảnh một vùng đất giàu bản sắc thân thiện và mến khách, trong đó Mường Lò với văn hóa Thái và nghệ thuật xòe được gìn giữ qua nhiều thế hệ là điểm nhấn trong bức tranh văn hóa Tây Bắc.

Một vòng xòe có thể khép lại trên sân khấu, nhưng di sản Xòe Thái thực sự sống bền vững khi tiếp tục hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng, trong những dịp gặp gỡ của bản làng, trong sự chỉ dạy của người đi trước và sự tiếp nhận của thế hệ trẻ. Tình yêu di sản được nuôi dưỡng từ những việc làm bình dị: nghệ nhân kiên trì hướng dẫn từng động tác xòe, gia đình gìn giữ phong tục, nhà trường tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu văn hóa địa phương, cộng đồng chủ động trao truyền những giá trị tốt đẹp.

Xòe Thái - nét văn hóa đặc trưng của Mường Lò.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã khép lại, nhưng hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vẫn tiếp tục. “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” không chỉ là thông điệp quảng bá du lịch, mà còn được làm nên từ chiều sâu văn hóa và sức mạnh cộng đồng.

Truyền thông đưa hình ảnh quê hương đến với nhiều người hơn; còn tình yêu di sản, tâm huyết trao truyền và niềm tự hào của mỗi người dân mới là nền tảng để những sắc màu ấy tiếp tục sống và tỏa sáng. Khi vòng xòe vẫn sống trong mỗi bản làng, gia đình và trường học, dư âm của đêm hội sẽ trở thành nhịp cầu nối giữa di sản, con người và tương lai của quê hương Lào Cai.