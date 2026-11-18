Từ đêm 18 đến đêm 21/11, nhiều khu vực có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 100mm. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo, từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm (Tổng lượng mưa tính từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm).

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Ngày 18/11, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 18/11 có nơi trên 50mm như trạm: Trà Linh (Hưng Yên) 73,8mm, Nam Toàn (Ninh Bình) 58,6mm,…

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 18/11, khu vực thành phố Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Quảng Ninh, đặc biệt tại các xã, phường: Ba Chẽ,Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Lạng, Hải Ninh, Kỳ Thượng, Lương Minh, Mông Dương, Quảng Đức, Quảng Tân, Tiên Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 18/11, khu vực thành phố Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: Tiên Yên 50,9mm, Khe Táu 50,4mm,...

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội khoảng tối 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Chiều tối và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, từ chiều tối và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4m, biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m, biển động.