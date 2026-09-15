Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần

Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Ảnh: Nhật Anh, Phan Phương - TTXVN

Theo đó, từ đêm 15/9 đến ngày 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, trong đêm 15/9 và ngày 16/9, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 15/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 15/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 117,2mm, Hồ Khe Tiên (Thanh Hóa) 121,8mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 124mm,…

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Cụ thể, từ 20 giờ 30 phút ngày 15/9 đến 1 giờ 30 phút ngày 16/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Quảng Ninh từ 1-5mm, có nơi trên 10mm; Lào Cai, Phú Thọ từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Thanh Hóa, Nghệ An từ 20-30mm, có nơi trên 50mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 10-20 mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Vân Hồ; Đoàn Kết, Mường Bang, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa; Chiềng Hặc, Chiềng Sơn, Kim Bon, Mường Cơi, Ngọc Chiến, Mộc Châu, Mộc Sơn, Phù Yên, Tân Phong, Tường Hạ, Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Hợp Kim, Hương Cần, Kim Bôi, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Kỳ Sơn, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thung Nai, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vân Sơn, Yên Thủy, An Bình, An Nghĩa, Cẩm Khê, Chí Tiên, Cự Đồng, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Khả Cửu, Lạc Lương, Lạc Thủy, Long Cốc, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Phong Châu, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Phú Khê, Quy Đức, Sơn Lương, Tân Sơn, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thượng Long, Tiền Phong, Tu Vũ, Văn Lang, Văn Miếu, Vĩnh Hưng, Xuân Đài, Xuân Viên, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Trị, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Đám, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Minh, Minh Đài, Minh Hòa, Âu Cơ, Nông Trang, Phú Thọ, ThanhMiếu, Vân Phú, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Tiên Lương, Trạm Thản, Trung Sơn, Vân Bán, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Lũng, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập.

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Tà Xi Láng, Tú Lệ; Chấn Thịnh, Mỏ Vàng, Phình Hồ, Sơn Lương, Trạm Tấu, Văn Chấn; Chiềng Ken, Dương Quỳ, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Yên, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mường Bo, Nậm Chày, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Âu Lâu, Cầu Thia, Nam Cường, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Văn Phú, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Tả Phìn, Tả Van, Tân Hợp, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Văn Bàn, Việt Hồng, Xuân Ái, Y Tý, Yên Bình.

Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh gồm các xã, phường: Bãi Cháy, Tuần Châu, Việt Hưng; Đặc khu Vân Đồn, An Sinh, Bình Khê, Cẩm Phả, Cao Xanh, Cửa Ông, Đông Mai, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Hồng Gai, Mạo Khê, Mông Dương, Quang Hanh, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Mậu Lâm, Tân Thành, Vạn Xuân; Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lương, Tam Thanh, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Tam Lư, Tây Đô, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Phú.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An có các xã, phường: Đông Hiếu, Hùng Chân, Mường Chọng, Mường Quàng, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Giai Xuân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Lống, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Yên Hòa.

Tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Hoành Sơn; Hương Phố; Cẩm Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Vũng Áng, Phúc Trạch.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: Phú Trạch; Bắc Trạch, Bến Quan, Dân Hóa, Kim Ngân, Nam Gianh, Phong Nha, Tân Thành, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Sơn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Phú Thọ cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19 giờ ngày 14/9 đến 19 giờ ngày 15/9, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Km46 142,6mm (Sơn La), Tà Si Láng 233,6mm (Lào Cai), Tân Pheo 205,6mm (Phú Thọ), Hạ Long 113,6mm (Quảng Ninh), Tân Thành 164,6mm (Thanh Hoá), Nông Trường15 144,2mm (Nghệ An), Hoành Sơn 171,8mm (Hà Tĩnh);... Từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 15/9, khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa to: Lệ Thủy 120,8mm, Quán Hàu 56mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thắng Trung