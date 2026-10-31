Từ đề tài khoa học đến nâng cao chất lượng điều trị

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thanh Hoài kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Mang lại sức khỏe cho người bệnh

Trong một lần ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe, ông Nguyễn Văn Cường, 58 tuổi, ở xã Cẩm Tú, phát hiện mắc ung thư dạ dày. Sau khi tìm hiểu các cơ sở điều trị, gia đình quyết định đưa ông về BVĐK tỉnh Thanh Hóa để phẫu thuật. Tại đây, ông được bác sĩ Lê Thanh Hoài trực tiếp thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày bán phần.

Ông Cường chia sẻ: “Lúc biết mình mắc bệnh, tôi vô cùng lo lắng. May mắn, tôi được bác sĩ Hoài trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Sau phẫu thuật, tôi ăn uống tốt, sức khỏe ổn định và được trở về bên gia đình”.

Ông Cường là một trong nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý phức tạp được bác sĩ Hoài trực tiếp phẫu thuật, điều trị. Gần 20 năm gắn bó với nghề y, bác sĩ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa, trong đó có các kỹ thuật như phẫu thuật nội soi cắt dạ dày, phẫu thuật cắt đại trực tràng, nạo vét hạch trong điều trị ung thư và phẫu thuật nội soi cắt thực quản.

Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề qua từng ca bệnh, bác sĩ Lê Thanh Hoài còn quan tâm nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn điều trị. Từ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác và những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn lâm sàng, bác sĩ đã chủ động thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng tới nâng cao hiệu quả phẫu thuật và chất lượng điều trị cho người bệnh.

Nghiên cứu để nâng cao hiệu quả điều trị

Từ thực tiễn công tác chuyên môn, bác sĩ Lê Thanh Hoài nhận thấy, điều trị ung thư dạ dày đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ chẩn đoán, lựa chọn phương pháp phẫu thuật đến chăm sóc sau mổ. Việc ứng dụng những kỹ thuật phù hợp không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh giảm bớt chi phí, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên.

Xuất phát từ yêu cầu đó, bác sĩ Hoài đã chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Kết quả phẫu thuật cắt dạ dày bán phần với nội soi hỗ trợ vét hạch D2 điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”.

Đề tài được triển khai từ tháng 1/2024 đến tháng 8/2025, nhằm đánh giá kết quả và khả năng ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt bán phần dạ dày, vét hạch D2 trong điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hành cùng hệ thống trang thiết bị và quy trình chăm sóc phù hợp. Trước đây, kỹ thuật này chủ yếu được thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương và một số cơ sở y tế chuyên sâu.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm thực hiện đã sàng lọc 200 bệnh nhân, lựa chọn 100 trường hợp có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; trong đó, 60 bệnh nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn thực hiện kỹ thuật. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp có tính khả thi, an toàn và có thể ứng dụng tại bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thanh Hoài trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp và học viên sau đại học.

Bác sĩ Hoài cho biết: “Việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, ăn ở và chăm sóc. Quá trình triển khai cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực hành cho đội ngũ y, bác sĩ, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực phẫu thuật tiêu hóa tại bệnh viện”.

Với đề tài “Kết quả phẫu thuật cắt dạ dày bán phần với nội soi hỗ trợ vét hạch D2 điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa”, bác sĩ Lê Thanh Hoài đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.