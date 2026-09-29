Từ đầu tháng 11 sẽ đấu giá 748.215 biển số xe

Ngày 29/9, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã ký Quyết định số 6425/QĐ-CSGT-P4 phê duyệt Kế hoạch Phiên đấu giá biển số xe thứ 11 và Cục Cảnh sát giao thông sẽ chuyển sang Công ty đấu giá tài sản VPA niêm yết, tổ chức đấu giá quy định.

Các cán bộ CSGT giám sát đấu giá xe.

Phiên đấu giá biển số xe thứ 11 sẽ đưa 748.215 biển số xe ra đấu giá theo hình thức trực tuyến, với phương thức trả giá lên. Theo kế hoạch, giá khởi điểm và tiền đặt trước đối với biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; đối với biển số xe mô tô là 5 triệu đồng.

Số lượng biển số xe được đưa ra đấu giá tại Phiên đấu giá thứ 11.

Đáng chú ý, đối với các biển số xe có định dạng AAAAA (A>4), ABCDE (A 4) được đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai, giá khởi điểm và tiền đặt trước được quy định ở mức 500 triệu đồng đối với biển số xe ô tô và 50 triệu đồng đối với biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Thời gian tổ chức Phiên đấu giá thứ 11 được thực hiện sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết biển số xe. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Cục Cảnh sát giao thông. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Được biết, kể từ khi hoạt động đấu giá biển số xe bắt đầu được triển khai vào tháng 9/2023 đến nay đã tổ chức niêm yết hơn 14 triệu biển số xe, trong đó trên 250.000 biển số xe đã được người dân lựa chọn đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá thành công, thu hút trên 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, số tiền mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính là 11.357 nghìn tỷ đồng.

Tại Phiên thứ 10, Cục CSGT đã tổ chức đấu giá thành là: 92.980 lượt biển, trong đó biển số xe ô tô là 32.472 lượt; biển số xe mô tô, xe gắn máy là 60.508 lượt. Tổng số tiền thu được từ đấu giá biển số là gần 3.000 tỷ đồng. Phiên 11 dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 11/2026 sau thời gian (30 ngày) tổ chức niêm yết danh sách biển số theo quy định.