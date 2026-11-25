Ngày 25.11, Bảo tàng Điện Biên Phủ phối hợp với Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 tổ chức triển lãm ảnh phục vụ Hội nghị tổng kết công tác quân sự năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Triển lãm giới thiệu 128 bức ảnh thuộc hai chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp” và “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”.

Thông qua hệ thống hình ảnh tư liệu, người xem có dịp nhìn lại những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc, tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời cảm nhận tài thao lược, vai trò và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt lịch sử, góp phần tái hiện chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội tìm hiểu, nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, những hy sinh và đóng góp của các thế hệ đi trước.

Không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu tư liệu lịch sử, triển lãm còn góp phần giáo dục lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Những giá trị lịch sử được lan tỏa từ triển lãm là nguồn động viên để mỗi quân nhân tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.