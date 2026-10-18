Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật tại Fukuoka

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình

Ngày 18.10, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản đã diễn ra chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11”.

Với chủ đề “Đại đoàn kết - Hội nhập - Gìn giữ văn hóa Việt - Hướng về đất nước”, sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 - 15.11 tại Fukuoka, quy tụ khoảng 1.500 - 2.000 người tham dự.

Sự kiện có sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu – Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt – Nhật, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Phát biểu chào mừng tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của Ban Tổ chức, các hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu trong việc tiếp nối, phát triển Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ II.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện đối với công tác cộng đồng và giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản, Lãnh sự Nguyễn Thành Trung đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung tay của các hội đoàn, doanh nghiệp cùng bà con kiều bào trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.

Thành công của mùa đầu tiên năm 2025 đã cho thấy sức mạnh gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đó.

Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, hướng về quê hương, mà còn trở thành không gian giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo ông, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho những sáng kiến cộng đồng thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết, vững mạnh, hội nhập tích cực với xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

“Làng Việt Nam tại Fukuoka” - Không gian văn hóa kết nối các thế hệ

Phát biểu tại chương trình ra mắt, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh thành công của sự kiện năm 2025 được tạo nên từ sự đồng lòng của các hội đoàn, doanh nghiệp, bà con cộng đồng và sự đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam tại Fukuoka.

Việc tổ chức Ngày hội lần thứ II sẽ hướng tới bước phát triển mới, trong đó tinh thần đại đoàn kết gắn liền với trách nhiệm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội phát biểu

Điểm nhấn của Ngày hội năm 2026 là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”, được xây dựng như một không gian văn hóa Việt Nam thu nhỏ, giới thiệu bản sắc các vùng miền và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thông qua các trại văn hóa được tổ chức theo tỉnh, vùng hoặc chủ đề, người tham dự có cơ hội tìm hiểu phong tục, trang phục truyền thống, ẩm thực, sản vật địa phương, nghệ thuật dân gian, tiếng Việt và những câu chuyện về quê hương.

Các không gian dự kiến tái hiện sắc màu văn hóa từ vùng Đất Tổ Hùng Vương, Hà Nội, miền quan họ Bắc Ninh đến miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, qua đó giới thiệu một Việt Nam đa dạng về văn hóa nhưng thống nhất trong bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, chương trình chú trọng sự tham gia của thế hệ trẻ và các gia đình đa văn hóa Việt - Nhật. Hoạt động trải nghiệm “Hộ chiếu Làng Việt Nam” sẽ khuyến khích trẻ em và khách tham quan khám phá các trại văn hóa, tham gia trò chơi, tìm hiểu tiếng Việt và nhận những dấu ấn lưu niệm trong hành trình trải nghiệm.

Không chỉ tạo ra không gian giới thiệu văn hóa, mô hình này còn hướng tới khuyến khích các hội đoàn, gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, trở thành những chủ thể gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Thông qua các hoạt động tương tác, giới thiệu song ngữ và giao lưu cộng đồng, Ngày hội được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa người Việt với xã hội sở tại.

Từ dấu ấn của mùa đầu tiên đến những đổi mới của năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết tại Fukuoka mang theo một thông điệp nhất quán: dù sinh sống ở đâu, người Việt Nam vẫn luôn là một phần của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, bằng sự đoàn kết, trách nhiệm và hội nhập tích cực, kiều bào có thể góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngày hội Đại đoàn kết lần thứ II vì thế không chỉ là cuộc hội ngộ của những người con xa quê, mà còn là dịp để bản sắc Việt Nam được tiếp nối, tình đoàn kết được bồi đắp và những nhịp cầu hữu nghị Việt – Nhật tiếp tục được mở rộng.