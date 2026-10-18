Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Nhật tại Fukuoka (Nhật Bản)

Ban tổ chức họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24/11”. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Ngày 18/10, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản, Ban tổ chức tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24/11”.

Với chủ đề “Đại đoàn kết - Hội nhập - Gìn giữ văn hóa Việt - Hướng về đất nước”, sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/11 tại Fukuoka, quy tụ khoảng 1.500-2.000 người tham dự, gồm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu - Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt - Nhật, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cùng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Chương trình được tổ chức với điểm cầu chính tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, kết nối trực tuyến với các điểm cầu cộng đồng người Việt tại 7 tỉnh thuộc khu vực Kyushu, tạo nên không gian gặp gỡ, trao đổi và hưởng ứng rộng khắp của các hội đoàn, doanh nghiệp và bà con kiều bào.

Sự kiện hướng tới tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa - cộng đồng có chiều sâu, nơi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực, đồng thời góp phần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối quê hương với nước sở tại.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Thành Trung đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của Ban tổ chức. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Phát biểu chào mừng tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Thành Trung đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của Ban tổ chức, các hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu trong việc tiếp nối, phát triển Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ II.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện đối với công tác cộng đồng và giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản, Lãnh sự Nguyễn Thành Trung khẳng định:

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung tay của các hội đoàn, doanh nghiệp cùng bà con kiều bào trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Thành công của mùa đầu tiên năm 2025 đã cho thấy sức mạnh gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chúng tôi kỳ vọng Ngày hội năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đó, không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, hướng về quê hương, mà còn trở thành không gian giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Lãnh sự Nguyễn Thành Trung đồng thời kêu gọi các hội đoàn, tổ chức, doanh nghiệp, các gia đình và toàn thể bà con người Việt Nam tại Kyushu - Okinawa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng, đóng góp nguồn lực và trực tiếp tham gia các hoạt động của Ngày hội.

Ông nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho những sáng kiến cộng đồng thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết, vững mạnh, hội nhập tích cực với xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Từ dấu ấn năm 2025 đến bước phát triển mới của công tác cộng đồng

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Fukuoka. Sự kiện đã trở thành điểm gặp gỡ của các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và đông đảo người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và sự chung tay của cộng đồng, ngày hội đầu tiên đã để lại những dấu ấn nổi bật, trong đó có việc xác lập hai kỷ lục.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay những thành tích được ghi nhận, mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc.

Từ thành công đó, Ngày hội năm 2026 được định hướng phát triển theo hướng mở rộng nội dung, tăng cường tính tương tác và nâng cao hiệu quả giao lưu văn hóa với xã hội sở tại.

Nếu mùa đầu tiên tạo dựng một dấu mốc về sự hội tụ của cộng đồng, thì mùa thứ hai hướng tới hình thành một không gian để người Việt không chỉ gặp gỡ, mà còn cùng thực hành, trao truyền và giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc.

Đây cũng là cách tiếp cận góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

“Làng Việt Nam tại Fukuoka” - Không gian văn hóa kết nối các thế hệ

Điểm nhấn của Ngày hội năm 2026 là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”, được xây dựng như một không gian văn hóa Việt Nam thu nhỏ, giới thiệu bản sắc các vùng miền và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thông qua các trại văn hóa được tổ chức theo tỉnh, vùng hoặc chủ đề, người tham dự có cơ hội tìm hiểu phong tục, trang phục truyền thống, ẩm thực, sản vật địa phương, nghệ thuật dân gian, tiếng Việt và những câu chuyện về quê hương.

Các không gian dự kiến tái hiện sắc màu văn hóa từ vùng Đất Tổ Hùng Vương, Hà Nội, miền quan họ Bắc Ninh đến miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, qua đó giới thiệu một Việt Nam đa dạng về văn hóa nhưng thống nhất trong bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, chương trình chú trọng sự tham gia của thế hệ trẻ và các gia đình đa văn hóa Việt - Nhật. Hoạt động trải nghiệm “Hộ chiếu Làng Việt Nam” sẽ khuyến khích trẻ em và khách tham quan khám phá các trại văn hóa, tham gia trò chơi, tìm hiểu tiếng Việt và nhận những dấu ấn lưu niệm trong hành trình trải nghiệm.

Không chỉ tạo ra không gian giới thiệu văn hóa, mô hình này còn hướng tới khuyến khích các hội đoàn, gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, trở thành những chủ thể gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Thông qua các hoạt động tương tác, giới thiệu song ngữ và giao lưu cộng đồng, Ngày hội được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa người Việt với xã hội sở tại.

Ngày hội Đại đoàn kết tại Fukuoka là hoạt động cộng đồng góp phần phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Phát huy vai trò kiều bào trong đối ngoại nhân dân và giao lưu Việt - Nhật

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Ngày hội Đại đoàn kết tại Fukuoka là một hoạt động cộng đồng góp phần phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ trong việc gìn giữ mối liên hệ với quê hương, mà còn trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, chương trình dự kiến tổ chức lễ khai mạc, diễu hành cộng đồng, trình diễn áo dài, giao lưu văn nghệ Việt - Nhật và các hoạt động thể thao như bóng đá, kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức.

Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” tiếp tục được xác định là một hoạt động kết nối các đội bóng, hội đoàn và những nhóm cộng đồng người Việt tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình ra mắt ngày 18/10, Ban tổ chức đồng thời giới thiệu giải đấu và tổ chức bốc thăm chia bảng.

Sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao và hoạt động cộng đồng góp phần tạo ra môi trường giao lưu cởi mở, tăng cường sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt, đồng thời khuyến khích sự tham gia của bạn bè Nhật Bản.

Ở góc độ đối ngoại nhân dân, sự kiện còn thể hiện vai trò ngày càng chủ động của các tổ chức hội đoàn người Việt trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập tích cực và có trách nhiệm với xã hội sở tại.

Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” tiếp tục được xác định là một hoạt động kết nối các đội bóng, hội đoàn và những nhóm cộng đồng người Việt tại địa phương. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Đại đoàn kết không chỉ là một ngày hội, mà là sức mạnh của cộng đồng

Phát biểu tại chương trình ra mắt, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, nhấn mạnh rằng thành công của sự kiện năm 2025 được tạo nên từ sự đồng lòng của các hội đoàn, doanh nghiệp, bà con cộng đồng và sự đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam tại Fukuoka.

Ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ: “Không một cá nhân hay một tổ chức nào có thể tự mình làm nên một ngày hội như thế. Chỉ khi chúng ta đứng cùng nhau, chúng ta mới có thể làm nên những điều lớn lao”.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, việc tổ chức Ngày hội lần thứ II không nhằm lặp lại thành công của năm trước, mà hướng tới bước phát triển mới, trong đó tinh thần đại đoàn kết gắn liền với trách nhiệm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông kỳ vọng mỗi hội đoàn, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp và cá nhân đều có thể đóng góp vào ngày hội bằng những việc làm cụ thể, để cộng đồng cùng tạo dựng một không gian văn hóa Việt Nam sống động giữa lòng Fukuoka.

Đặc biệt, ông khẳng định: “Ngày hội Đại đoàn kết không thuộc về riêng Ban tổ chức, không thuộc về riêng Tổng Lãnh sự quán, cũng không thuộc về riêng một hội đoàn nào. Ngày hội này thuộc về tất cả chúng ta”.

Thông điệp này cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt của chương trình năm 2026: “Mỗi người góp một nét quê hương”.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội.(Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Giải bóng đá Đại đoàn kết Kyushu 2026: Mở rộng kết nối, lan tỏa tinh thần hữu nghị quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình ra mắt, Ban tổ chức đã giới thiệu và tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” - một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của Ngày hội năm nay.

Tiếp nối thành công của mùa giải trước, Giải bóng đá Đại đoàn kết Kyushu 2026 ghi nhận bước phát triển mới về phạm vi tham gia. Đặc biệt, bên cạnh các đội bóng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, giải đấu năm nay còn mở rộng sự góp mặt của các đội bóng đến từ những quốc gia khác, góp phần đưa sân chơi thể thao cộng đồng trở thành không gian giao lưu đa văn hóa, tăng cường kết nối và tình hữu nghị giữa các cộng đồng quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Lễ bốc thăm được tổ chức công khai, minh bạch, với sự tham gia của đại diện các đội bóng, chính thức khởi động hành trình tranh tài và giao lưu của mùa giải 2026.

Không chỉ hướng tới những trận cầu hấp dẫn, Giải bóng đá Đại đoàn kết Kyushu còn mang thông điệp về sự đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và tinh thần hữu nghị. Thông qua ngôn ngữ chung của thể thao, các cầu thủ và cổ động viên thuộc nhiều quốc tịch có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết và xây dựng những mối quan hệ gắn bó trong đời sống cộng đồng.

Việc mở rộng thành phần tham dự cũng cho thấy định hướng phát triển của Ngày hội Đại đoàn kết tại Fukuoka: Từ hoạt động kết nối người Việt Nam ở nước ngoài đến không gian giao lưu rộng mở, góp phần tăng cường đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, thân thiện, hội nhập và có trách nhiệm với xã hội sở tại.

Từ những điểm cầu kết nối cộng đồng tại 7 tỉnh thuộc khu vực Kyushu đến những sân chơi văn hóa, thể thao có sự tham gia của bạn bè quốc tế, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp: Đại đoàn kết không chỉ là sức mạnh gắn kết những người con đất Việt, mà còn là nền tảng để xây dựng những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác và hội nhập với bạn bè năm châu.

Các đại biểu dự họp báo chụp ảnh chung. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Hướng tới một hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa bền vững

Với định hướng gắn kết đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn văn hóa và hội nhập quốc tế, Ngày hội lần thứ II tại Fukuoka được kỳ vọng tiếp tục tạo dựng một mô hình sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc, có khả năng phát huy sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, sự kiện còn hướng tới nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, ý thức về cội nguồn và trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt trong các gia đình có thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra, lớn lên tại Nhật Bản.

Từ dấu ấn của mùa đầu tiên đến những đổi mới của năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết tại Fukuoka mang theo một thông điệp nhất quán: Dù sinh sống ở đâu, người Việt Nam vẫn luôn là một phần của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đồng thời, bằng sự đoàn kết, trách nhiệm và hội nhập tích cực, kiều bào có thể góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngày hội Đại đoàn kết lần thứ II vì thế không chỉ là cuộc hội ngộ của những người con xa quê, mà còn là dịp để bản sắc Việt Nam được tiếp nối, tình đoàn kết được bồi đắp và những nhịp cầu hữu nghị Việt - Nhật tiếp tục được mở rộng.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)