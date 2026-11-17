Nhiều trường đại học tại TPHCM vừa được tiếp nhận quỹ đất, trụ sở có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có những khu đất vàng ngay trung tâm thành phố. Đáng chú ý, ĐH Sài Gòn tiếp nhận cơ sở rộng gần 20ha, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) được giao khu đất bên Hồ Con Rùa trị giá hơn 1.789 tỷ đồng, còn ĐH Công Thương TPHCM quản lý quỹ đất hơn 185ha.

ĐH Sài Gòn tiếp nhận hai cơ sở rộng gần 20ha

Đầu tháng 10, UBND TPHCM quyết định điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tại số 198 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, cho Trường ĐH Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đây là một trong những cơ sở có diện tích lớn được điều chuyển cho trường đại học tại TPHCM. Khu đất rộng 147.856m², gồm các cụm nhà A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm hội nghị.

Theo số liệu tài sản, nguyên giá và giá trị còn lại của khu đất là hơn 2.881,7 tỷ đồng. Tổng diện tích sàn sử dụng của các công trình lên tới 204.499m². Nguyên giá các công trình hơn 1.355,9 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 790,9 tỷ đồng.

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tại số 198 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, được điều chuyển cho Trường ĐH Sài Gòn.

Việc điều chuyển nhằm chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo, phù hợp với nhu cầu sử dụng của Trường ĐH Sài Gòn.

UBND TPHCM giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với nhà trường bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý liên quan. Trường ĐH Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai và hiệu quả; đồng thời khẩn trương đưa tài sản vào phục vụ giáo dục, đào tạo từ năm học 2026-2027.

Ngoài trụ sở hành chính nói trên, Trường ĐH Sài Gòn còn được điều chuyển cơ sở 2 của Trường CĐ Trần Đại Nghĩa, tại số 7/10 Khu hành chính nối dài, xã Nhà Bè.

Cơ sở này có diện tích đất 46.633,7m², diện tích nhà 16.147m². Trong đó, nguyên giá đất gần 1.204 tỷ đồng; nguyên giá nhà gần 182 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 174,6 tỷ đồng.

Qua hai đợt tiếp nhận, Trường ĐH Sài Gòn được giao quản lý các cơ sở có tổng diện tích đất gần 19,45ha. Quỹ đất này tạo thêm điều kiện để nhà trường mở rộng không gian đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

ĐH Công Thương TPHCM quản lý hơn 185ha đất

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu được tổ chức lại thành đơn vị thuộc Trường ĐH Công Thương TPHCM (HUIT).

Cùng với việc tiếp nhận nhân sự, chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu của viện, nhà trường tiếp nhận nguyên trạng tài chính, tài sản, trong đó có các khu đất tại nhiều địa phương.

Tại TPHCM, viện có trụ sở ở số 171-175 Hàm Nghi, phường Bến Thành và hai trạm tại khu vực Bình Thạnh cũ, với tổng diện tích hơn 8ha.

Tại các địa phương, Trung tâm Dừa Đồng Gò ở Bến Tre có diện tích khoảng 60ha; Trung tâm Sản xuất giống Trảng Bàng tại Tây Ninh rộng khoảng 100ha.

Tổng diện tích đất tiếp nhận từ viện là hơn 168ha. Cộng với quỹ đất hiện có, HUIT đang quản lý hơn 185ha, trở thành trường đại học có quỹ đất lớn nhất Việt Nam theo số liệu được công bố.

Bộ Công Thương yêu cầu quá trình bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động bình thường của đơn vị, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đồng thời không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản.

Quỹ đất lớn tạo điều kiện để HUIT mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm. Tuy nhiên, nhà trường cũng phải đối mặt với yêu cầu quản lý, khai thác tài sản đúng công năng, tránh tình trạng đất đai, cơ sở vật chất bị bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả.

ĐH Kinh tế TPHCM tiếp nhận khu đất vàng bên Hồ Con Rùa

Trong khi Trường ĐH Sài Gòn và HUIT được bổ sung quỹ đất rộng hàng chục đến hàng trăm hecta, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) tiếp nhận một khu đất có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố.

Đó là khu đất tại số 3 Công trường Quốc tế, nằm ngay cạnh Hồ Con Rùa - một trong những địa danh nổi tiếng ở trung tâm TPHCM.

Khu đất tại số 3 Công trường Quốc tế, bên Hồ Con Rùa, được điều chuyển cho UEH.

Khu đất trước đây do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, thuộc Văn phòng Bộ, quản lý. Theo số liệu kiểm kê tài sản của trung tâm vào cuối năm 2025, khuôn viên có diện tích hơn 5.200m², gồm đất, 4 tòa nhà và gara ô tô.

Riêng phần đất có nguyên giá hơn 1.789 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị còn lại của các công trình trên đất được ghi nhận là 0 đồng theo số liệu kiểm kê.

Việc điều chuyển nhằm phân bổ lại tài sản công, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực nhà nước.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho biết nhà trường dự kiến cải tạo khu đất thành quảng trường tri thức, phục vụ các hoạt động chung của Bộ, đồng thời tạo thêm không gian cho nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Phương án cải tạo sẽ được nghiên cứu theo hướng bảo tồn kiến trúc hiện hữu, hài hòa với cảnh quan, ưu tiên không gian xanh và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Việc các trường đại học tiếp nhận thêm đất đai, trụ sở và công trình công cho thấy chủ trương phân bổ lại tài sản nhà nước gắn với nhu cầu phát triển giáo dục đại học. Tuy nhiên, giá trị của những khu đất hàng nghìn tỷ đồng không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí, mà còn ở hiệu quả sử dụng, khả năng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và cộng đồng.