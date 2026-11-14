Từ đất liền đến biển đảo: Hành trình nối dài yêu thương

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao các hoạt động nhân văn của Câu lạc bộ thời gian qua. Câu lạc bộ đã kết nối hàng vạn trái tim, quy tụ hàng ngàn tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và kiều bào ở nước ngoài, biến tình cảm hướng về biển, đảo và biên cương thành chương trình hành động thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Những công trình nhân ái hàm chứa nhiều nghĩa cử cao đẹp và mang tính bền vững như trường học, điểm trường mầm non, tiểu học, phòng máy tính, thư viện xanh, nhà nội trú cho học sinh vùng cao và hải đảo, dự án như "Ươm mầm tương lai", "Mở đường đến tương lai", "Thắp sáng tương lai" cùng các suất học bổng thường niên đã giúp nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện đến trường học tập, rèn luyện, nỗ lực vươn lên thay đổi cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN

Trong 12 năm hoạt động, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã xây dựng mạng lưới tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và 12 quốc gia khác với trên 6.150 hội viên cá nhân, hơn 200 đơn vị hội viên tập thể và trên 80 nhóm hội viên.

Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” cùng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tiếp tục hướng tới mục tiêu kết nối yêu thương giữa biển và bờ, chăm lo thiết thực cho thế hệ trẻ vùng cao, biên giới, biển đảo, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng đối với địa bàn còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Qua hơn một thập niên hoạt động, Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tiếp tục hướng tới mục tiêu kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng đối với địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trao biểu trưng công nhận 4 hội viên tập thể mới của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu”. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Câu lạc bộ, nêu rõ ý nghĩa của việc củng cố, mở rộng lực lượng hội viên, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bà mong muốn các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển lực lượng hội viên, mở rộng hoạt động của Câu lạc bộ; tăng cường phối hợp, gắn kết để nâng cao hiệu quả các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, Câu lạc bộ đã góp phần nối gần khoảng cách giữa đất liền với biển đảo, giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa các thế hệ hôm nay với truyền thống yêu nước của cha ông, góp phần truyền ngọn lửa yêu nước, yêu biến đảo đến thế hệ trẻ. Chương trình đã trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và An Giang nhằm hỗ trợ về vật chất, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trao học bổng vòng tay nhân ái năm học 2025-2026 cho học sinh Cần Thơ, Cà Mau, An Giang bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19.Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN

Dịp này, Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo" và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao hơn 600 suất học bổng thường niên (1 triệu đồng/suất) cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên giới, biển đảo và con em cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, An Giang, Cà Mau; trao 16 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” (6 triệu đồng/suất) hỗ trợ học sinh mất người thân trong COVID-19. Thành phố Cần Thơ dành tặng 100 triệu đồng cho Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo".