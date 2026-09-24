Từ đạo học đến hào khí Thăng Long trên màn ảnh

Tuần phim diễn ra trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), cùng với cuộc thi phim ngắn Hiền tài hôm nay và tọa đàm Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, TS. Ngô Phương Lan cho biết: “Tuần phim ‘Hiền tài và Hào khí Thăng Long’ được tổ chức từ ngày 23 đến 28/9/2026 với mong muốn đưa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh hiền tài, hào khí Thăng Long trong bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tuần phim trình chiếu phục vụ khán giả 21 bộ phim, gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình chọn lọc về đề tài Thăng Long- Hà Nội, trải dài trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam - trong đó có những tác phẩm kinh điển được trao giải thưởng cao nhất tại các Liên hoan phim quốc tế và Việt Nam, cùng 6 phim ngắn được trao giải cao Cuộc thi phim ngắn Hiền tài hôm nay.

Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội. Và quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay".

Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại khai mạc Tuần phim

15 tác phẩm qua nhiều thời kỳ

Chương trình tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gồm 4 phim truyện, 4 tập phim tài liệu và 7 phim hoạt hình. Về đạo học và người thầy, Học trò thủy thần khai thác truyền thuyết về Chu Văn An và người học trò có lai lịch bí ẩn. Phim hoạt hình Người thầy của muôn đời khắc họa Chu Văn An từ lớp học đến việc dâng Thất trảm sớ.

4 tập phim tài liệu Thái Tổ Lý Công Uẩn gồm Chiếu dời đô, Nam Quốc Sơn Hà, Chứng nhân quyền lực và Bản hùng ca bất tuyệt, đề cập việc dời đô, tinh thần tự chủ và những di sản thời Lý. Ở thể loại hoạt hình, Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành và Hào khí Thăng Long kể những câu chuyện dựng nước, giữ nước. Sự tích Đền Bạch Mã, Sự tích Đền Voi Phục và Truyền thuyết gươm thần đưa lên màn ảnh các huyền tích gắn với Thăng Long - Hà Nội.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”

3 phim truyện còn lại nhìn lịch sử qua người trẻ và đời sống thời chiến. Truyện cổ tích cho tuổi 17 kể về một nữ sinh Hà Nội và người lính trẻ ngoài mặt trận qua những lá thư. Chiếc chìa khóa vàng đặt câu chuyện tình yêu của Dũng và Nguyệt giữa những ngày Hà Nội bị ném bom năm 1972. Mùi cỏ cháy theo chân bốn sinh viên Hà Nội rời giảng đường đến chiến trường Quảng Trị.

Nói về việc đặt những tác phẩm này trong cùng một chương trình, TS. Ngô Phương Lan nhận định: “Trong sáu ngày tới, những bộ phim của nhiều thế hệ làm phim sẽ cùng tạo nên một dòng chảy: từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước; từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay.”

6 phim ngắn tại rạp Ngọc Khánh

6 tác phẩm đoạt giải cuộc thi Hiền tài hôm nay được trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh. Phim tài liệu Khát vọng vươn xa, giải Nhất, kể về cô giáo tiếng Anh Trần Thị Thúy ở Hưng Yên, người ứng dụng công nghệ để kết nối học sinh nông thôn với bạn bè quốc tế. Chuyện một nữ trí thức Hà Nội, giải Nhì, khắc họa GS.TSKH, NGND Hoàng Xuân Sính. Nghề nghiệp, giải Khuyến khích, kể về một người thợ trở về tiếp nối nghề làm nhạc cụ dân tộc của gia đình ở Đào Xá.

2 phim hoạt hình Poocbaga và Sắc màu của núi lần lượt kể về tình anh em và việc gìn giữ nghề trồng lanh, dệt thổ cẩm của người H’Mông. Phim truyện ngắn Buổi lễ trưởng thành của Adei theo chân một thiếu niên Chăm vượt qua chấn thương để trở lại với lễ hội và di sản của gia đình.

Các đại biểu và khán giả tham dự lễ khai mạc Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long"

Tại lễ khai mạc, khán giả xem Khát vọng vươn xa và Học trò thủy thần. Giới thiệu hai bộ phim, TS. Ngô Phương Lan cho biêt Khát vọng vươn xa là “một câu chuyện giản dị về một cô giáo bình thường mà làm được việc phi thường để vươn lên và đưa các thế hệ học trò vươn ra thế giới”; còn Học trò thủy thần “được xây dựng từ chất liệu truyền thuyết về Chu Văn An- một danh sư, một Người Thầy chuẩn mực của muôn đời”.

Bên cạnh các suất chiếu từ ngày 23 đến 28/9, ban tổ chức dự kiến có 6 chương trình giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và đại diện đoàn phim, gắn với các buổi chiếu và chương trình bế mạc. 6 phim ngắn đoạt giải cũng được chuyển tới Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đơn vị bố trí trình chiếu.