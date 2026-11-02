Từ dạo chơi đồi chè đến trekking núi cao, 5 trải nghiệm đáng thử ở Nghệ An

Vườn quốc gia Pù Mát

Nằm ở phía Tây Nghệ An, Vườn quốc gia Pù Mát là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm không gian xanh giữa núi rừng. Nơi đây thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận, nổi bật với hệ sinh thái phong phú và cảnh quan còn giữ được nét hoang sơ.

Đến Pù Mát, du khách có thể khám phá những cánh rừng, tìm hiểu hệ động thực vật và trải nghiệm các hoạt động du lịch sinh thái phù hợp với điều kiện thực tế. Thác Khe Kèm và khu vực sông Giăng cũng là những điểm tham quan được nhiều người quan tâm. Sau hành trình khám phá, du khách có thể thưởng thức đặc sản địa phương như cá mát sông Giăng, cơm lam.

Những người yêu nhiếp ảnh có thể tìm thấy nhiều góc chụp giữa rừng cây, suối và thác nước. Tuy nhiên, nên kiểm tra thời tiết, tình trạng các tuyến tham quan và hướng dẫn của ban quản lý trước khi khởi hành.

Cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn là một trong những địa điểm check-in nổi bật của Nghệ An. Mỗi mùa hoa nở, những luống hướng dương trải dài tạo nên khung cảnh vàng rực, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Hoa thường có hai đợt nở chính trong năm, trong đó khoảng tháng 11–12 là thời điểm được nhiều người lựa chọn cho chuyến đi cuối năm. Tuy nhiên, thời gian hoa nở đẹp có thể thay đổi theo lịch gieo trồng và điều kiện thời tiết, vì vậy du khách nên cập nhật thông tin trước khi đến.

Để có những bức ảnh đẹp, bạn có thể lựa chọn trang phục sáng màu, chụp vào buổi sáng hoặc cuối buổi chiều khi ánh nắng dịu hơn. Khi tham quan, cần đi theo lối quy định, không giẫm đạp lên luống hoa hoặc tự ý hái hoa để bảo vệ cảnh quan.

Đảo chè Thanh Chương

Đảo chè Thanh Chương gây ấn tượng với những đồi chè xanh mướt nằm xen giữa mặt hồ, tạo nên khung cảnh yên bình. Nhìn từ trên cao, các đồi chè hiện lên như những ốc đảo nhỏ, mang đến nhiều góc chụp đẹp cho du khách.

Một trong những trải nghiệm được yêu thích tại đây là đi thuyền hoặc xuồng máy quanh khu vực đồi chè để ngắm cảnh từ mặt nước. Du khách cũng có thể dạo quanh những đồi chè tại các khu vực được phép tham quan, tận hưởng không khí thoáng đãng và tìm hiểu hoạt động trồng chè của người dân địa phương.

Để có những bức hình nổi bật, bạn có thể chọn góc chụp từ trên cao hoặc ghi lại hình ảnh các đồi chè phản chiếu xuống mặt hồ. Nếu muốn trải nghiệm đi thuyền, nên hỏi trước về giá dịch vụ, điều kiện hoạt động và trang bị áo phao.

Quần thể thác 7 tầng Quế Phong

Với những người yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên, khu vực thác 7 tầng ở Quế Phong là điểm đến đáng cân nhắc. Những tầng thác nối tiếp nhau giữa rừng xanh, kết hợp với các bãi đá và dòng nước len qua địa hình núi rừng, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Hành trình đến khu vực thác mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đường rừng có thể trơn trượt sau mưa, trong khi đá gần dòng chảy dễ gây té ngã. Du khách nên tìm hiểu tình trạng tuyến đường, lựa chọn người dẫn đường am hiểu địa phương và tránh tiếp cận thác khi nước lớn.

Ngoài cảnh quan tự nhiên, khu vực miền Tây Nghệ An còn có những bản làng của đồng bào dân tộc Thái với nhà sàn, nghề thủ công và ẩm thực truyền thống. Nếu kết hợp tham quan bản làng, du khách nên tìm hiểu trước về đường đi và tôn trọng phong tục của người dân.

Đỉnh Pu Xai Lai Leng

Với độ cao khoảng 2.720 m, Pu Xai Lai Leng là một trong những đỉnh núi nổi bật của miền Tây Nghệ An, nằm gần biên giới Việt Nam – Lào. Địa hình núi cao, rừng tự nhiên và những biển mây xuất hiện khi điều kiện thời tiết thuận lợi khiến nơi đây thu hút những người đam mê trekking.

Hành trình chinh phục đỉnh núi không dành cho chuyến đi tự phát. Địa hình dốc, thời tiết thay đổi nhanh và vị trí gần khu vực biên giới đòi hỏi người tham gia phải có thể lực tốt, trang bị phù hợp và tìm hiểu các quy định liên quan. Du khách cần liên hệ cơ quan chức năng hoặc đơn vị tổ chức có kinh nghiệm để được hướng dẫn về thủ tục và tuyến tiếp cận được phép.

Nếu gặp điều kiện thuận lợi, biển mây, những cánh rừng xanh và cảnh núi non trùng điệp sẽ là điểm nhấn đáng nhớ của chuyến đi. Đây cũng là lý do Pu Xai Lai Leng được nhiều người yêu trekking lựa chọn khi muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Nghệ An.

Thời tiết cuối năm có thể thay đổi nhanh, nhất là tại các khu vực miền núi. Trước chuyến đi, du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết, tình trạng đường sá và lịch hoạt động của điểm tham quan. Với những cung đường trekking hoặc khu vực biên giới, cần chuẩn bị đầy đủ trang bị và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Mỗi điểm đến mang một vẻ đẹp riêng, từ sắc vàng của hoa hướng dương đến màu xanh của đồi chè và sự hùng vĩ của núi rừng. Lựa chọn lịch trình phù hợp sẽ giúp chuyến khám phá Nghệ An cuối năm vừa có những khung hình đẹp, vừa bảo đảm an toàn.