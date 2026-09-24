Từ đàn heo thất bại đến trại gà doanh thu 20 tỷ đồng

Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và thân thiện với môi trường. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Từ một hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do chăn nuôi không hiệu quả, ông Nguyễn Đức Lữ, ấp Khu phố 17, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã từng bước xây dựng mô hình nuôi gà công nghiệp lấy thịt trong trại lạnh khép kín, mang lại doanh thu từ 15-20 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình giúp gia đình ông vươn lên làm giàu, đồng thời tạo hướng phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và thân thiện môi trường.

Từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến sản xuất theo chuỗi

Ông Nguyễn Đức Lữ cho biết, trước đây ông làm nghề vận tải, chuyên cung ứng gạo ở nhiều nơi. Sau đó, ông chuyển sang chăn nuôi lợn với tổng đàn khoảng 60 con lợn nái và hơn 300 con lợn thịt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chăn nuôi không hiệu quả, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Trong một lần tình cờ gặp lại người quen bán thức ăn chăn nuôi trước đây, ông được gợi ý phát triển chăn nuôi gà công nghiệp. Sau thời gian suy nghĩ và với niềm đam mê chăn nuôi, từ năm 2010, ông Lữ quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi gà công nghiệp lấy thịt.

Giống gà Cobb 500 mau lớn, thời gian nuôi khoảng 45 ngày có thể xuất chuồng, trọng lượng mỗi con đạt trên 3 kg. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Ngay năm đầu tiên, ông liên kết với một công ty của Malaysia để được cung cấp con giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Trong 5 năm gần đây, gia đình ông liên kết với một công ty của Indonesia theo hình thức tương tự. Sản phẩm từ các trại chăn nuôi của gia đình được cung cấp cho các khu công nghiệp và siêu thị trong nước.

Theo ông Lữ, việc liên kết với doanh nghiệp giúp người chăn nuôi chủ động hơn về con giống, thức ăn, kỹ thuật cũng như đầu ra sản phẩm. Đây là cơ sở để gia đình ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Giống gà ông đang nuôi là Cobb 500, được nhập khẩu và phổ biến tại Việt Nam. Gà có bộ lông màu trắng, mau lớn, thời gian nuôi khoảng 45 ngày có thể xuất chuồng, trọng lượng mỗi con đạt trên 3 kg. Đàn gà được nuôi trong các trại lạnh khép kín và tiêm phòng đầy đủ nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Với phương châm vừa sản xuất, vừa tích lũy vốn qua từng năm để mở rộng quy mô, đến nay gia đình ông Lữ có 3 trại nuôi gà với tổng diện tích 15.000 m², tổng đàn khoảng 65.000 con.

Ông Nguyễn Đức Lữ, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, xây dựng mô hình nuôi gà trong trại lạnh khép kín, mang lại doanh thu từ 15 - 20 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Dẫn chúng tôi tham quan trại gà, ông Lữ cho biết, mỗi năm gia đình xuất chuồng 5 đợt, mỗi đợt từ 60.000-65.000 con gà. Giá bán gà ở thời điểm hiện nay từ 31.000-32.000 đồng/kg; có thời điểm lên đến 42.000 đồng/kg, tùy tình hình thị trường. Với mức giá này, ông thu lời từ 5.000-8.000 đồng/kg.

Tổng doanh thu từ 3 trại gà đạt từ 15-20 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 10% tổng doanh thu.

Khép kín chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh và môi trường

Sau 16 năm gắn bó với nghề nuôi gà công nghiệp, ông Nguyễn Đức Lữ cho rằng yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả sản xuất là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch bệnh. Nhật ký chăn nuôi được ghi chép cẩn thận, đàn gà được theo dõi thường xuyên trong suốt quá trình nuôi.

Theo ông Lữ, mô hình trại lạnh khép kín đang áp dụng sử dụng công nghệ Châu Âu. Hệ thống quạt hút vừa lưu thông không khí, vừa hút, khử mùi và làm mát đàn gà. Phía cuối trại được xây dựng hệ thống ống khói cao nhằm hút mùi, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh.

Hệ thống quạt hút vừa lưu thông không khí, vừa hút, khử mùi và làm mát đàn gà. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Nhờ hệ thống chuồng trại khép kín, đàn gà thích nghi với điều kiện thời tiết, ăn uống và sinh trưởng tốt. Việc kiểm soát môi trường trong trại cũng góp phần hạn chế các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gà.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Đạo Thạnh Lê Thanh Tuấn đánh giá mô hình chăn nuôi của ông Nguyễn Đức Lữ phù hợp với xu hướng hiện nay trên hai yếu tố. Trước hết, đây là mô hình mang chuỗi giá trị, khép kín đầu vào và đầu ra của sản phẩm. Ngoài ra, mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và thân thiện với môi trường.

Theo ông Lê Thanh Tuấn, sản xuất theo chuỗi giá trị giúp người chăn nuôi biết được đầu vào bao nhiêu, đầu ra và lợi nhuận như thế nào, từ đó có cơ sở tính toán hiệu quả trước mỗi kỳ sản xuất. Qua nắm tình hình ở địa phương, gia đình ông Lữ nuôi gà khoảng 5 kỳ/năm, doanh thu mỗi kỳ khoảng 3 tỷ đồng. Do được công ty thu mua với giá an toàn, ông Lữ có thể chủ động tính toán lợi nhuận trong mỗi kỳ sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Lữ, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, xây dựng mô hình nuôi gà trong trại lạnh khép kín, mang lại doanh thu từ 15 - 20 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Từ chỗ cuộc sống gia đình chật vật, ít đất, phải thuê đất sản xuất, ông Nguyễn Đức Lữ đã vươn lên trở thành hộ khá giả ở địa phương nhờ mô hình nuôi gà công nghiệp trong trại lạnh khép kín. Không chỉ phát triển sản xuất, ông còn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho các hội viên nông dân ở địa phương, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Việc liên kết với doanh nghiệp giúp người chăn nuôi chủ động hơn về con giống, thức ăn, kỹ thuật cũng như đầu ra sản phẩm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Thời gian tới, ông Lữ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Mô hình chăn nuôi gà của ông Nguyễn Đức Lữ là mô hình chăn nuôi tiêu biểu, đạt hiệu quả cao ở địa phương và đang được ngành chức năng khuyến khích nhân rộng ở những nơi có điều kiện.

Ông Nguyễn Đức Lữ, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, xây dựng mô hình nuôi gà trong trại lạnh khép kín, mang lại doanh thu từ 15 - 20 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Với thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Lữ đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, Giấy khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thành tích nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2025, ông vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.