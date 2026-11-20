Hơn 40 năm đi tìm lời giải cho những ca bệnh khó

Đằng sau hình ảnh một chuyên gia đầu ngành được đồng nghiệp, học trò và người bệnh tin tưởng là hành trình hơn bốn thập kỷ miệt mài với chuyên ngành Tiêu hóa. Trên hành trình ấy, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC (chèn link: https://medlatec.vn/); giảng viên bộ môn Tiêu hóa, Trường Đại học Y Hà Nội; nguyên Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai luôn theo đuổi một mục tiêu xuyên suốt: không ngừng tìm kiếm lời giải cho những ca bệnh khó, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC

Bà từng chia sẻ, điều đau đớn nhất của người thầy thuốc không phải là gặp ca bệnh phức tạp, mà là đã nhận diện được bệnh lý nhưng lại không thể đưa ra hướng điều trị, để người bệnh phải tiếp tục đi tìm cơ hội ở nơi khác.

Chính nỗi trăn trở này khiến bà không cho phép mình bằng lòng với những kiến thức đã có. Đam mê khám phá trong bà không đơn thuần là mong muốn tiếp cận kỹ thuật mới, mà trước hết là khát vọng tìm thêm lời giải cho những trường hợp người bệnh đang cần sự giúp đỡ.

Một nữ bệnh nhân ngoài 20 tuổi từng để lại trong bà nhiều trăn trở. Người bệnh có tiền sử viêm tụy cấp tái diễn, đã thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn, mang theo tập hồ sơ dày, nặng hàng vài kilogram nhưng vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân.

Sau khi loại trừ nguyên nhân thường gặp, chuyên gia tiếp tục nghĩ đến bất thường cấu trúc tụy ở người trẻ. Hướng tìm kiếm này giúp chuyên gia phát hiện người bệnh mắc tụy phân đôi (pancreas divisum) - một bất thường giải phẫu có thể liên quan đến tình trạng viêm tụy cấp tái diễn.

Trước ca bệnh khó, chuyên gia luôn cân nhắc lựa chọn phương pháp tiếp cận, điều trị để đem lại lợi ích lâu dài cho người bệnh

Người bệnh được chuyển đến một bệnh viện tuyến trung ương để thực hiện ERCP (nội soi mật tụy ngược dòng) với hy vọng dẫn lưu đường tụy, hạn chế những đợt viêm tái phát. Tuy nhiên, sau 3 lần thực hiện, tình trạng viêm tụy vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, phẫu thuật vùng tụy - một cơ quan nằm sâu trong ổ bụng có thể kéo theo những can thiệp lớn, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Với tư duy nhạy bén cùng kinh nghiệm dày dặn được tích lũy qua nhiều năm, chuyên gia quyết định lựa chọn một hướng tiếp cận khác nhằm hạn chế tối đa những can thiệp có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Đó là người bệnh được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn giảm protein từ động vật và tăng protein từ thực vật.

Sau 5 năm, người bệnh duy trì sức khỏe ổn định, cân nặng tăng lên.

Bác Trần Thái Việt, người nhà người bệnh cho biết: "Điều gia đình tôi trân trọng nhất là việc PGS.TS Vân Hồng phát hiện đúng bệnh sau khi cháu đã thăm khám nhiều nơi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân và sự tận tâm trong suốt quá trình điều trị. Do ở xa, không có điều kiện thường xuyên ra Hà Nội tái khám, mỗi khi có dấu hiệu bất thường chúng tôi đều được chuyên gia tư vấn, hướng dẫn kịp thời. Với gia đình tôi, chuyên gia là một bác sĩ giỏi chuyên môn cũng như luôn dành cho người bệnh sự quan tâm, trách nhiệm như người thân trong gia đình".

Làm chủ kỹ thuật mới, mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh

Với mong muốn người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC, chuyên gia cùng cộng sự đã quyết tâm triển khai các kỹ thuật chuyên sâu - cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) và nội soi siêu âm.

Trong đó, ESD là kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu, cho phép bác sĩ bóc tách và loại bỏ tổn thương tại đường tiêu hóa giai đoạn sớm qua nội soi. Kỹ thuật này giúp người bệnh chỉ cần nằm viện một ngày, không dùng kháng sinh, ra viện ngày thứ 2 và trở về bình thường sau 1 tuần.

Mỗi ca ESD có thể cần 4-5 giờ thực hiện liên tục, đòi hỏi sự tập trung, kinh nghiệm và cả sức bền của người thầy thuốc

Sau thời gian triển khai, đến nay MEDLATEC thực hiện được khoảng 60 ca ESD và 300 ca nội soi siêu âm. Các trường hợp được can thiệp bao gồm ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm, tổn thương loạn sản - tiền ung thư và một số khối u dưới niêm mạc.

Người thầy trao kiến thức, truyền cách làm nghề

Bên cạnh công tác chuyên môn và khám chữa bệnh, chuyên gia còn dành trọn tâm huyết giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Chuyên gia luôn nhắc nhở các bác sĩ trẻ phải biết lắng nghe và sẻ chia nỗi đau với người bệnh

Chuyên gia tâm niệm, đào tạo bác sĩ có những yêu cầu đặc thù. Người học cần được trang bị kiến thức nền tảng, tư duy khoa học và năng lực chuyên môn, đồng thời phải biết lắng nghe và chia sẻ nỗi đau của người bệnh. Những bài học ấy được chuyên gia truyền tải trên bục giảng và hiện diện trong nguyên tắc làm việc của chính chuyên gia.

Chuyên gia (áo trắng) - người truyền cảm hứng về y đức, sự tận tâm và trách nhiệm với các bác sĩ trẻ tại Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC

Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC, chuyên gia chú trọng gây dựng đội ngũ bác sĩ làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, không ngừng ứng dụng phương pháp chẩn đoán hiện đại, vì vậy đòi hỏi người thầy thuốc phải học tập suốt đời.

Chuyên gia nhấn mạnh, dù kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, sự tận tâm và khả năng lắng nghe người bệnh vẫn là những phẩm chất không thể thiếu. Đó cũng là điều bà mong muốn trao truyền cho các thế hệ bác sĩ trẻ: nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy khoa học, tinh thần học tập suốt đời và trên hết là trách nhiệm với người bệnh.

ThS.BSNT Đặng Thị Tâm - Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC từng được chuyên gia trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn cho biết: “Bài học lớn nhất mà tôi nhận được từ cô là tư duy chẩn đoán sắc bén, cách tiếp cận bệnh nhân thấu đáo đến từng chi tiết nhỏ, là ngọn lửa tận hiến với nghề. Cô luôn dạy chúng tôi rằng, đứng trước một bệnh nhân, bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà phải chữa lành cả nỗi sợ hãi của họ”.

Giữ lửa nghề từ những niềm vui bình dị

Khi được hỏi điều gì giúp bà trọn đời đam mê với ngành y, chuyên gia nhắc lại những niềm vui rất giản dị: mỗi ngày tìm ra lời giải cho một trường hợp bệnh lý, giải quyết được một ca bệnh khó, giúp người bệnh khỏe hơn và trở lại với cuộc sống thường ngày.

Niềm vui, động lực cống hiến mỗi ngày của chuyên gia là mang lại lợi ích cho người bệnh

Với bà, niềm vui của nghề y không nhất thiết phải đến từ những thành tựu lớn lao. Nó hiện diện trong từng kết quả điều trị, từng người bệnh được giải tỏa nỗi lo, từng cơ hội mới được mở ra nhờ bác sĩ không ngừng học hỏi.

Bên cạnh đó là sự đam mê, theo cách bà nhìn nhận, thì đam mê không phải điều gì trừu tượng. Đó là khả năng nhận ra ý nghĩa trong từng việc mình làm và những nỗ lực ấy đang mang lại lợi ích cho người bệnh.

“Nếu không có đam mê, không tìm thấy niềm vui trong mỗi việc làm thì sẽ khó có động lực để tiếp tục cống hiến”, chuyên gia đúc kết.

Xuyên suốt hành trình làm nghề, ngọn lửa ấy vẫn được nuôi dưỡng từ những niềm vui giản dị mỗi ngày. Và có lẽ, dấu ấn bền lâu nhất của một người thầy thuốc không chỉ là những kỹ thuật đã làm chủ hay những ca bệnh đã điều trị, mà còn là những giá trị được trao truyền, tiếp nối qua nhiều thế hệ bác sĩ.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng cùng tất cả các Thầy, Cô giáo - những người thầy thuốc đang ngày đêm âm thầm cống hiến, mang lại sự sống cho người bệnh và gieo mầm tri thức cho thế hệ tương lai.