Thông qua góc nhìn thực tiễn của các doanh nhân và trí thức kiều bào tại Malaysia, bức tranh về việc giữ gìn bản sắc dân tộc, kết nối tri thức quốc tế cũng như các đề xuất giải pháp nhằm nâng tầm sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới đã được khắc họa một cách khá toàn diện.

Đối với mỗi người Việt sống xa quê hương, giá trị văn hóa truyền thống chính là sợi dây bền chặt nhất giúp duy trì bản sắc và sự gắn kết hướng về nguồn cội. Phân tích về các yếu tố cốt lõi này, doanh nhân Lưu Thu Trang thuộc Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt tại Malaysia (VMBC) cho rằng có 5 giá trị văn hóa cơ bản đóng vai trò quyết định. Trước hết là tình cảm gia đình và dòng họ, nơi nếp nhà, ngày giỗ, ngày Tết và sự quan tâm thường xuyên trở thành nhịp cầu nối liền người xa xứ với quê nhà. Tiếp đến là tinh thần tương thân tương ái qua các triết lý "lá lành đùm lá rách", "bầu ơi thương lấy bí cùng", giúp người Việt tại nước ngoài nhanh chóng tìm đến nhau qua các hội đoàn, đùm bọc từ việc làm, nhà ở đến học hành và lúc hoạn nạn. Đặc biệt, ngôn ngữ và ẩm thực được xem là những đại sứ văn hóa gần gũi nhất, trong đó tiếng Việt lưu giữ tâm hồn dân tộc, còn các món ăn truyền thống như phở, bún chả hay cà phê sữa đá mang lại cảm giác thân thương và giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, các phong tục lễ hội truyền thống như Tết Nguyên đán, Trung thu, Vu Lan hay Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức đều đặn giúp thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài thấu hiểu nguồn cội, kết hợp cùng truyền thống hiếu học và lòng tự hào dân tộc tạo nên động lực vươn lên để đóng góp cho quê hương.

Ông Lương Thế Huân, kỹ sư cao cấp tại công ty kỹ thuật và công trình Toyo Malaysia trả lời phỏng vấn TTXVN tại Kuala Lumpur. Ảnh: Thành Trung/PV TTXVN tại Malaysia

Đồng quan điểm về vai trò của ngôn ngữ và tinh thần dân tộc, kỹ sư dầu khí tại Malaysia, ông Lương Thế Huân nhấn mạnh rằng truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cùng tinh thần chịu khó, vượt khó là bệ đỡ giúp người Việt khẳng định mình ở nước bạn. Việc duy trì sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, chia sẻ và tìm kiếm cơ hội hợp tác chính là chìa khóa then chốt để thấu hiểu và cùng nhau phát triển.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn tinh thần, cộng đồng doanh nhân và trí thức kiều bào đang chủ động biến các giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm và nguồn lực phát triển kinh tế thiết thực. Bà Lưu Thu Trang nhấn mạnh rằng mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều là một "đại sứ văn hóa không chính thức" thông qua lối sống, cách ứng xử và sự uy tín trong kinh doanh. Việc tổ chức các ngày hội ẩm thực, triển lãm ảnh, biểu diễn áo dài hay xây dựng không gian văn hóa Việt như quán cà phê, nhà hàng chính là những phương thức quảng bá trực quan và hiệu quả.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp tại Malaysia, ông Lương Thế Huân cho rằng mỗi cá nhân và doanh nghiệp Việt là một hạt nhân tiêu biểu. Khi kinh tế tư nhân của người Việt ở nước ngoài phát triển và đóng góp tích cực cho nền kinh tế nước sở tại, hình ảnh đất nước Việt Nam cũng tự động được nâng tầm và tạo thiện cảm sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, bà Lê Khánh Trang, thành viên VMBC, đưa ra góc nhìn thực tiễn khi khẳng định văn hóa không chỉ đơn thuần là giá trị tinh thần cần bảo tồn, mà phải được nhìn nhận như một nguồn lực kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng rất lớn. Các sản phẩm từ ẩm thực, thời trang, thủ công mỹ nghệ đến du lịch nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, thiết kế và công nghệ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh yếu tố văn hóa, lực lượng trí thức và chuyên gia kiều bào còn đóng vai trò cầu nối chuyên môn quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính, y tế, giúp chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế về Việt Nam.

Từ thực tiễn sinh sống và làm việc tại Malaysia - một quốc gia đa sắc tộc có nhiều kinh nghiệm quản trị văn hóa, các doanh nhân kiều bào đã rút ra nhiều bài học quý báu cho Việt Nam. Bà Lưu Thu Trang chỉ ra rằng tại các đô thị di sản nổi tiếng như George Town (bang Penang) hay Malacca ở Malaysia, việc bảo tồn di sản luôn gắn liền với sinh kế của người dân. Nhà cổ và khu phố di sản được trùng tu nhưng vẫn là nơi cư dân sinh sống và kinh doanh, tạo nên một di sản "sống" thay vì chỉ đóng băng để chiêm ngưỡng. Chính quyền Malaysia đã áp dụng cơ chế quản lý đa bên kết hợp giữa nhà nước, chính quyền địa phương, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng, đồng thời khuyến khích tư nhân biến di sản thành các sản phẩm trải nghiệm như du lịch ẩm thực, lễ hội nghệ thuật đường phố. Ẩm thực tại đây được coi là tài sản văn hóa và thương hiệu quốc gia được truyền thông bài bản.

Bổ sung cho góc nhìn này, kỹ sư Lương Thế Huân đánh giá cao hệ sinh thái du lịch và di sản tối ưu của Malaysia với cơ chế niêm yết giá công khai minh bạch nhằm xóa bỏ tình trạng “chặt chém”, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, duy trì thái độ phục vụ thân thiện đa ngôn ngữ và phát triển hệ thống giao thông thuận tiện giúp du khách dễ dàng chi tiêu. Một số doanh nhân và trí thức cũng nhấn mạnh bài học về việc xây dựng thương hiệu quốc gia bài bản, trong đó cần kết hợp hài hòa giữa việc giữ gìn bản sắc truyền thống với tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy thị trường quốc tế.

Để chuyển hóa những tiềm năng và tâm huyết của kiều bào thành kết quả thực chất, các trí thức và doanh nhân tại Malaysia đã đề xuất nhiều giải pháp chính sách đáng chú ý. Bà Nguyễn Thị Kiều Ngân, thành viên VMBC, đề xuất Nhà nước sớm xây dựng cơ chế thực chất để thành lập "Quỹ bảo trợ sáng tạo và quảng bá văn hóa Việt Nam" ở cả trong và ngoài nước, tạo bệ phóng tài chính vững chắc cho các sản phẩm sáng tạo mang đậm dấu ấn Việt vươn tầm thế giới.

Về mặt quản lý và thủ tục, một số doanh nhân Việt kiều tại Malaysia nhất trí kiến nghị áp dụng cơ chế "một cửa" cho kiều bào, giúp đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, cư trú, sở hữu bất động sản, thuế và đăng ký tổ chức sự kiện văn hóa. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu kiều bào theo từng ngành nghề và phát triển các nền tảng số kết nối chuyên nghiệp sẽ giúp thông tin nhu cầu hai chiều được minh bạch, tránh tình trạng nhiều cửa nhưng khó vào. Ngoài ra, các chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Việt tại thị trường nước ngoài, cùng việc triển khai các chương trình thu hút trí thức kiều bào làm cố vấn, giảng dạy ngắn hạn cũng được coi là những mắt xích chiến lược.

Bà Lê Khánh Trang bày tỏ mong muốn rằng sự phối hợp trong tương lai cần hướng tới sự liên tục, đa chiều và thực chất thông qua các dự án cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính sự kiện. Khi sức mạnh nội lực trong nước kết hợp chặt chẽ với tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của kiều bào, giá trị Việt Nam sẽ được nâng tầm và vươn xa một cách bền vững trên trường quốc tế.