Từ Đại hội Thể thao toàn quốc đến khát vọng Việt Nam khỏe mạnh

Từ ngày hội thể thao của nhân dân đến những đỉnh cao thành tích

Hơn một năm qua, trên khắp các vùng miền đất nước, từ những miền quê, bản làng đến các đô thị, không khí Đại hội Thể dục thể thao các cấp đã diễn ra sôi nổi. Những cuộc thi chạy, bóng chuyền, bóng đá, võ thuật, đua thuyền và nhiều môn thể thao khác không chỉ tạo nên ngày hội của cộng đồng mà còn khơi dậy niềm yêu thích vận động, tinh thần rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân.

Từ phong trào rộng khắp ấy, những vận động viên (VĐV) tiêu biểu được tuyển chọn, tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và hướng tới những cuộc tranh tài đỉnh cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nhà thi đấu môn Muay tại TP.HCM tưng bừng trong không khí lễ hội, thu hút đông đảo người dân đến xem. Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn

Được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước. Kỳ Đại hội năm nay quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện của các địa phương mà còn thể hiện sự tiếp nối giữa phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Trong dòng chảy ấy, mỗi cuộc thi đấu đều mang một ý nghĩa riêng. Đó có thể là nơi một tài năng trẻ được phát hiện từ phong trào thể thao học đường, một võ sĩ trưởng thành từ những lớp võ ở cơ sở hay một VĐV vượt qua những năm tháng khổ luyện để lần đầu bước lên bục nhận huy chương. Những tấm gương ấy không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích thể thao trong cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người lựa chọn vận động như một phần của cuộc sống.

Không khí tại các cuộc tranh tài môn Muay, một trong những môn thi đấu đầu tiên của Đại hội lần thứ X, là minh chứng sinh động. Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, trong ngày khai mạc giải, khoảng 1.000 chỗ ngồi tại nhà thi đấu đã kín khán giả. Những ngày tiếp theo, dù không phải ngày nghỉ, từ chiều tối, đông đảo người dân vẫn đến cổ vũ các võ sĩ, tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài.

Bà Từ Thị Lê Na, phụ trách môn Muay, Silat thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho rằng, sự quan tâm của khán giả là nguồn động viên quan trọng đối với các VĐV. Không chỉ tiếp thêm động lực thi đấu, những cuộc tranh tài còn góp phần quảng bá môn Muay, đưa bộ môn đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó, phong trào tập luyện có thêm cơ hội phát triển, tạo thuận lợi cho việc phát hiện, tuyển chọn những tài năng mới.

Giữa những khán giả có mặt tại nhà thi đấu là anh Dương Ngọc Kha, đến từ xã Hát Môn, Hà Nội. Dù quãng đường xa, anh vẫn vào TP.HCM để cổ vũ con trai là VĐV Dương Ngọc Thái Bảo tham gia tranh tài. Với người cha ấy, điều đáng quý không chỉ là kết quả thi đấu mà còn là sự trưởng thành của con qua những năm tháng gắn bó với thể thao.

“Tôi rất vui vì con trai đam mê thể thao từ nhỏ. Tập luyện Muay giúp cháu khỏe mạnh, trưởng thành hơn, học được tinh thần thượng võ, ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn. Dù chưa giành huy chương, tôi vẫn vui vì con được thi đấu trong môi trường tốt, công tác tổ chức Đại hội rất chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, khán giả đông nhưng cổ vũ văn minh, giúp con có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm”, anh Kha chia sẻ.

Câu chuyện giản dị ấy cũng cho thấy giá trị của thể thao vượt ra ngoài thắng - thua. Với một gia đình, thể thao có thể là môi trường giáo dục ý chí, kỷ luật, lối sống lành mạnh. Với cộng đồng, những cuộc tranh tài có thể khơi nguồn cảm hứng tập luyện. Và với thể thao nước nhà, đó chính là nền tảng để phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng tương lai.

Lan tỏa tinh thần Đại hội

Từ ý nghĩa của một ngày hội thể thao, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn đặt trong yêu cầu lớn hơn về phát triển con người, nâng cao thể lực, tầm vóc dân tộc và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường.

Võ sĩ Dương Ngọc Thái Bảo (trái) luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người cha Dương Ngọc Kha. Ảnh: N.K

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Theo Thông báo số 194-TB/VPTW ngày 12.10.2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao phải gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu phát triển thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng thể thao học đường, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao công, tạo điều kiện để người dân được vận động thường xuyên. Cùng với đó là đổi mới đầu tư cho thể thao thành tích cao theo hướng tập trung, có trọng điểm, hình thành hệ thống phát hiện, tuyển chọn và đào tạo tài năng liên tục từ cơ sở đến đội tuyển quốc gia.

Như vậy, phát triển thể thao không chỉ nhằm đạt những thành tích cao trên đấu trường quốc tế mà trước hết phải hướng tới nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. Thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao cần được phát triển đồng bộ, bổ trợ cho nhau, trong đó thể thao học đường đóng vai trò kết nối quan trọng.

Từ tinh thần chỉ đạo đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp để ngành Thể thao nhìn nhận toàn diện kết quả phát triển sau một chu kỳ, từ chất lượng phong trào rèn luyện thân thể ở cơ sở đến hiệu quả đào tạo, huấn luyện và xây dựng lực lượng VĐV thành tích cao.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, thông qua Đại hội, ngành Thể thao cần tiếp tục đánh giá thực chất phong trào thể dục, thể thao tại các địa phương, nhận diện những thế mạnh, hạn chế để có giải pháp phát triển phù hợp. Việc nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao phải gắn với mở rộng phong trào quần chúng, phát triển thể thao học đường và tạo thêm cơ hội tập luyện thường xuyên cho người dân.

Điều quan trọng là từ những ngày hội hay cuộc tranh tài, tinh thần yêu thích thể thao phải được duy trì thành hành động thường xuyên. Một em nhỏ được truyền cảm hứng từ những nhà vô địch có thể bắt đầu bằng việc lựa chọn một môn thể thao yêu thích. Một gia đình có thể hình thành thói quen đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc cùng nhau tham gia các hoạt động vận động phù hợp.

Khi thể thao trở thành nhu cầu tự thân, trở thành nét đẹp trong đời sống, mỗi người dân sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, góp phần phát triển đất nước bền vững.

Từ những cuộc tranh tài ở cơ sở đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, từ khát vọng chinh phục huy chương đến mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân là một hành trình có sự kết nối chặt chẽ.

Thành công của Đại hội vì thế không chỉ được đo bằng những kỷ lục hay tấm huy chương, mà còn ở sức lan tỏa của tinh thần thể thao trong cộng đồng. Khi mỗi người dân lựa chọn vận động thường xuyên, mỗi gia đình xây dựng nếp sống khỏe mạnh, những giá trị của Đại hội sẽ tiếp tục được nhân lên, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường.