Hoạt động của câu lạc bộ Cầu lông, Trường THPT Phước Long. Ảnh: MA.

Giáo dục thể chất và thể thao học đường tạo điều kiện để học sinh rèn luyện sức khỏe, khám phá sở trường và phát triển năng khiếu. Từ những sân chơi trong trường học, nhiều nhân tố triển vọng được phát hiện, bồi dưỡng, góp phần tạo nguồn vận động viên trẻ cho thể thao thành tích cao TPHCM.

Từ sân trường phát hiện những mầm non thể thao

Tại Hội thi Thể thao TPHCM năm học 2025-2026, học sinh tại Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ) giành tổng cộng 26 huy chương, gồm 16 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Kết quả này cho thấy sự tích cực của học sinh trong các hoạt động thể thao, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc quan tâm tổ chức, khuyến khích các em tham gia rèn luyện và thi đấu.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh giờ học Giáo dục thể chất và các hội thi, nhà trường tiếp tục mở rộng sân chơi vận động cho học sinh. Đơn cử, đầu tháng 10/2026, trường ra mắt câu lạc bộ bóng đá, tạo thêm điều kiện để các em làm quen với môn thể thao tập thể, rèn luyện thể lực và tinh thần phối hợp. Tiếp đến tháng 11/2026, học sinh nhà trường tiếp tục tham gia nhiều hoạt động thể thao, trong đó có giao lưu đá cầu với đội Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Đồng Tháp.

“Ở lứa tuổi tiểu học, việc tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nhiều môn thể thao phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Qua từng buổi tập và hoạt động thi đấu, các em được làm quen với kỹ thuật cơ bản, học cách tuân thủ luật chơi, phối hợp cùng bạn bè và hình thành tính kiên trì. Đây cũng là thời điểm giáo viên có thể quan sát khả năng vận động, sự nhanh nhẹn, khéo léo và mức độ yêu thích của từng học sinh để có hướng khuyến khích phù hợp”, bà Hương chia sẻ.

Từ những hoạt động ban đầu ở cấp tiểu học, học sinh có năng khiếu sẽ có thêm cơ hội thể hiện khả năng qua các câu lạc bộ, hội thao và giải đấu ở những cấp học cao hơn. Câu chuyện của Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), là minh chứng cho hành trình phát triển năng khiếu thể thao từ sớm. Bắt đầu tập luyện Aerobic từ năm lớp 2, đến nay Cát Tường đã giành nhiều huy chương vàng trong các giải đấu trong nước và quốc tế. Riêng năm 2026, nữ sinh giành hai huy chương vàng tại Suzuki World Cup ở Nhật Bản; tiếp đó đạt hai huy chương vàng nội dung nhóm và một huy chương bạc nội dung đơn tại Giải vô địch Aerobic châu Á tổ chức ở Philippines. Với những thành tích nổi bật, em được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện bền bỉ, sự đồng hành của gia đình, huấn luyện viên và nhà trường. Dù lịch tập luyện, thi đấu dày, Cát Tường vẫn duy trì việc học. Nhà trường tạo điều kiện linh hoạt trong quá trình học tập, kiểm tra và đầu tư phòng đa năng dành riêng cho câu lạc bộ Aerobic, góp phần hỗ trợ em cũng như những học sinh có năng khiếu tiếp tục rèn luyện. Chia sẻ về hành trình của mình, Cát Tường bày tỏ mong muốn truyền động lực để các bạn cùng trang lứa tự tin tham gia môn thể thao yêu thích, bởi đó có thể là bước đệm để mỗi người tiến tới thành công.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, chia sẻ: “Để học sinh phát triển năng khiếu thể thao, nhà trường luôn tạo điều kiện để các em vừa tham gia tập luyện, thi đấu, vừa bảo đảm việc học. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và huấn luyện viên rất quan trọng. Qua quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động thể thao, nhà trường có thể nhận biết sở trường của từng em, từ đó động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để các em tiếp tục phát huy khả năng”.

Cát Tường đạt huy chương vàng tại giải Suzuki World Cup 2026 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: NTCC.

Mở rộng sân chơi, phát huy năng khiếu thể thao

Không chỉ ở cấp tiểu học và THCS, các hoạt động thể thao tại trường THPT còn góp phần duy trì phong trào rèn luyện thể chất, tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn môn thể thao yêu thích và phát triển sở trường.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Phước Long (phường Phước Long) duy trì 18 câu lạc bộ, trong đó có nhiều câu lạc bộ thể thao như cờ vua - cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ và bóng đá. Học sinh có thể lựa chọn môn thể thao yêu thích, tham gia tập luyện và giao lưu cùng bạn bè sau những giờ học trên lớp.

Theo bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng nhà trường, câu lạc bộ không chỉ là nơi để học sinh vui chơi, giải trí mà còn giúp các em có thêm cơ hội trải nghiệm, giao lưu và học hỏi. Qua các hoạt động, học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và tính chủ động.

Là thành viên Câu lạc bộ Bóng chuyền, em Phạm Hoàng Lâm, học sinh lớp 10A9, cho biết, việc tập luyện và tham gia các trận đấu giúp em nâng cao sức khỏe, biết phối hợp với đồng đội, giữ bình tĩnh và xử lý tình huống tốt hơn. Lâm chia sẻ: “Em muốn duy trì hoạt động này vì thể thao là một phần trong cuộc sống. Khi có sức khỏe tốt, tinh thần cũng sẽ tích cực hơn”.

Tương tự, tại Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân), hoạt động thể thao cũng được duy trì thông qua 15 câu lạc bộ trong năm học 2026-2027. Trong đó, các câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và võ thuật thu hút nhiều học sinh tham gia.

Theo bà Hồ Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngoài những học sinh tham gia các câu lạc bộ thể thao, những em khác vẫn được khuyến khích lựa chọn hình thức vận động phù hợp trong giờ học Giáo dục thể chất. Trong năm học, tổ chuyên môn còn tổ chức các sân chơi, hội thao như kéo co, cầu lông, bóng rổ để học sinh có dịp thi đấu, giao lưu và rèn luyện sức khỏe.

Bà Xuân cho rằng những hoạt động này không chỉ giúp học sinh hình thành thói quen vận động mà còn tạo cơ hội để các em thể hiện khả năng, sở trường. Qua quá trình tập luyện và tham gia thi đấu, giáo viên có thể nhận biết những học sinh có tố chất nổi bật để khuyến khích, bồi dưỡng. Với những em có định hướng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, việc tham gia các giải đấu từ cấp cơ sở đến cấp thành phố cũng là dịp thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội tiếp cận các đơn vị đào tạo chuyên sâu.

“Ngành giáo dục thành phố định hướng mỗi học sinh, giáo viên lựa chọn và duy trì ít nhất một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên. Ngành hướng đến việc đưa hoạt động thể thao trở thành nhu cầu tự thân trong môi trường học đường, thay vì chỉ tập trung vào các hội thi, giải đấu. Qua đó, học sinh có điều kiện nâng cao thể lực, khám phá sở thích và phát triển năng khiếu thể thao”, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM.