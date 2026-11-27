Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề trọng tài

Trọng tài Huỳnh Thùy Trang điều hành tại giải. Ảnh: Quang Thái.

Ở tuổi ngoài 60, trọng tài Huỳnh Thùy Trang vẫn đều đặn thu xếp công việc gia đình, tự lo phương tiện đi lại và chi phí sinh hoạt để có mặt tại các giải bóng bàn trên cả nước. Với chị, được đứng trong khu vực điều hành, theo dõi từng đường bóng và góp phần bảo đảm sự công bằng cho các trận đấu đã là niềm vui. Sự tự nguyện ấy không phải nhất thời, mà được bồi đắp qua hơn 20 năm gắn bó với nghề trọng tài.

Sinh năm 1965, chị Huỳnh Thùy Trang từng được đào tạo chuyên sâu môn bóng bàn tại Trường Đại học Thể dục thể thao 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, chị trở về Đà Nẵng, công tác tại bộ môn bóng bàn thuộc Sở Thể dục thể thao. Trong thời gian này, chị đảm nhận thêm công tác trọng tài từ cấp cơ sở. Từ những giải đấu tại địa phương, chị từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và trở thành trọng tài quốc gia thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Hai thập kỷ qua, chị đã tham gia điều hành nhiều giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia. Từ Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc đến Giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc, từ hệ thống thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc đến Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng ở thành phố Hồ Chí Minh, nữ trọng tài Đà Nẵng đều đã hiện diện.

Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 là một dấu mốc mới trong hành trình của chị Huỳnh Thùy Trang. Đây là lần đầu tiên chị tham gia điều hành giải đấu này. Việc tự thu xếp kinh phí từ Đà Nẵng ra Hà Nội cho thấy mong muốn được góp mặt ở một sân chơi giàu truyền thống, đồng thời hoàn thiện thêm danh sách những giải đấu lớn của bóng bàn Việt Nam mà chị đã từng tham gia.

Tự nguyện để được tiếp tục cống hiến

Trọng tài Huỳnh Huyền Trang đề cao sự dứt khoát trong việc điều hành trận đấu. Ảnh: Quang Thái.

Điều đáng trân trọng là chị không xem công tác trọng tài như một công việc mang lại thu nhập. Những chuyến đi, chi phí ăn ở và sinh hoạt trong thời gian làm nhiệm vụ đều do chị tự trang trải. Động lực để chị tiếp tục lên đường đơn giản là tình yêu với bóng bàn và mong muốn được đóng góp cho các giải đấu. Với chị, mỗi lần được phân công điều hành là một lần được sống trong không khí thể thao, được gặp gỡ đồng nghiệp, vận động viên và tiếp tục gắn bó với môn thể thao đã theo mình suốt nhiều năm.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, chị Huỳnh Thùy Trang nhấn mạnh về việc luôn đặt sự công tâm lên hàng đầu, không thiên vị bất kỳ đơn vị hay vận động viên nào. Chị cho rằng, mỗi giải đấu có quy mô, tính chất và áp lực khác nhau, nhưng điểm chung là đòi hỏi trọng tài phải duy trì sự tập trung, nắm vững luật và đưa ra quyết định chính xác trong từng tình huống. Kinh nghiệm từ những năm tháng làm công tác huấn luyện cũng giúp chị có thêm góc nhìn về tâm lý vận động viên, qua đó chủ động hơn trong quá trình điều hành trận đấu.

Chị Huyền Trang cũng bảo rằng, trọng tài không thể bảo đảm rằng mọi quyết định đều tuyệt đối không có sai sót, nhưng phải luôn chuẩn bị tốt về chuyên môn, giữ sự tỉnh táo và trung thực trong từng tình huống. Uy tín của một trọng tài không chỉ được tạo dựng qua số lượng giải đấu đã tham gia, mà còn từ thái độ làm việc và sự nhất quán trong cách ứng xử với các đội, các vận động viên.

Để có thể thường xuyên xa nhà, tham gia những giải đấu kéo dài nhiều ngày, chị Trang có điểm tựa quan trọng từ gia đình. Chồng chị từng là cầu thủ bóng đá, tốt nghiệp cùng trường Đại học Thể dục thể thao 2 với chị và có thời gian làm huấn luyện viên. Từng trải qua môi trường thể thao, ông hiểu những vất vả, đặc thù của công việc, vì thế luôn chia sẻ, tin tưởng và tạo điều kiện để vợ tiếp tục theo đuổi đam mê.

Từ Đà Nẵng ra Hà Nội lần này, chị Huỳnh Thùy Trang không chỉ đến với một giải đấu mới, mà còn tiếp tục nối dài hành trình 20 năm của mình. Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, chị vẫn sẵn sàng tự thu xếp mọi thứ để được làm nhiệm vụ. Có thể với chị, “bộ sưu tập” những giải đấu danh giá sẽ còn được bổ sung, nhưng điều đáng quý hơn cả là tình yêu bóng bàn vẫn nguyên vẹn, cùng tinh thần trách nhiệm và sự công tâm trong điều hành trận đấu được gìn giữ qua năm tháng.