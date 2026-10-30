Từ Đà Lạt đến xứ Thanh: Đường bay chờ sức hút của những hành trình mới

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Nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, gắn với mục tiêu khôi phục, duy trì và phát triển đường bay giữa hai địa phương, tại Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa” vừa diễn ra tại Thanh Hóa, các địa phương và doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời đề xuất những giải pháp liên kết phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Đinh Văn Tuấn đánh giá, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối đường bay sẽ góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của mỗi địa phương, tạo cơ sở để hai tỉnh trao đổi và hình thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Làm mới sản phẩm, hút khách hai chiều

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: “Kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng-Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng mở ra cơ hội xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ với khu vực Bắc Trung bộ. Việc tăng cường kết nối với Thanh Hóa sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và gia tăng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương…”

Từ cơ hội kết nối, bài toán tiếp theo là xây dựng những hành trình đủ sức hấp dẫn du khách ở cả hai đầu. Đại đơn vị tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với địa phương, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa, bà Trần Thị Nga cho rằng: “Liên kết Lâm Đồng-Thanh Hóa tạo điều kiện làm mới lựa chọn du lịch cho khách hàng. Sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và loại hình trải nghiệm là cơ sở để phát triển các chương trình theo chủ đề, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách và thời điểm trong năm.”

Doanh nghiệp lữ hành đề xuất ưu tiên các tour 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngắn ngày, đồng thời thuận lợi cho việc xây dựng lịch khởi hành và phối hợp khai thác dịch vụ.

Hướng Thanh Hóa-Lâm Đồng, Đà Lạt và khu vực phụ cận có thể trở thành trọng tâm của các chương trình nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn cảnh quan, trải nghiệm hoa, nông nghiệp và ẩm thực. Sản phẩm cần được thiết kế theo nhu cầu từng nhóm khách, từ gia đình, nhóm bạn đến khách trung niên và khách doanh nghiệp, với nhịp độ tham quan hợp lý và chất lượng lưu trú phù hợp.

Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa, bà Trần Thị Nga, đại đơn vị lữ hành tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với địa phương. (Ảnh: Hà Anh/Vietnam+)

Theo chiều ngược lại, hành trình từ Lâm Đồng đến Thanh Hóa có thể kết hợp khám phá Lam Kinh, Thành Nhà Hồ với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực xứ Thanh; hoặc lựa chọn thiên nhiên Pù Luông, nghỉ dưỡng biển Sầm Sơn theo mùa. Điều quan trọng là mỗi chương trình cần có điểm nhấn riêng, dành đủ thời gian để du khách cảm nhận điểm đến và sử dụng dịch vụ tại địa phương, thay vì chỉ ghé qua các điểm tham quan.

Bên cạnh tour trọn gói, những dòng sản phẩm chuyên đề như nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa-lịch sử, sinh thái cộng đồng và du lịch nông nghiệp cũng được đề xuất nghiên cứu. Du lịch hội nghị, khen thưởng kết hợp tham quan là hướng khai thác tiềm năng, góp phần đa dạng nguồn khách, bổ sung nhu cầu vào ngày thường và mùa thấp điểm.

Với những hành trình dài hơn, doanh nghiệp có thể khảo sát khả năng nối tuyến Thanh Hóa với Ninh Bình hoặc Nghệ An, đồng thời nghiên cứu các chương trình kết hợp không gian cao nguyên, sinh thái và biển tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc mở rộng tuyến cần dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, điều kiện dịch vụ và thời gian vận chuyển, để bảo đảm hành trình thuận tiện và có sức hút.

Đường bay cần nguồn khách ổn định

Kết nối hàng không giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở thêm lựa chọn cho những kỳ nghỉ ngắn ngày, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức các đoàn hội nghị, khen thưởng, khảo sát và giao thương. Nhưng đường bay có thể mở ra cơ hội; để duy trì khai thác, cần có thị trường và nguồn khách đủ ổn định.

Đây cũng là vấn đề được đại diện các doanh nghiệp lữ hành lưu ý tại hội nghị. Theo đó, việc xây dựng sản phẩm cần bắt đầu từ những câu hỏi cụ thể: khách hàng của đường bay đến từ đâu, thường đi vào thời điểm nào, lựa chọn loại hình du lịch gì và có khả năng chi trả ở mức nào? Nắm rõ nhu cầu sẽ giúp doanh nghiệp thiết kế tour phù hợp, đồng thời cung cấp cơ sở để hãng hàng không xem xét phương án khai thác.

Khách mời tìm hiểu thông tin điểm đến Lâm Đồng và Thanh Hóa tại sự kiện. (Ảnh: Hà Anh/Vietnam+)

Trước hết, các bên cần phối hợp khảo sát, dự báo nhu cầu theo từng nhóm khách, không chỉ giới hạn trong phạm vi hai tỉnh. Ở đầu Thanh Hóa, có thể nghiên cứu khả năng kết nối khách từ Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh thông qua các phương án đưa đón phù hợp đến sân bay Thọ Xuân. Tại Lâm Đồng, cần xây dựng mạng lưới đón, trả khách và chương trình nối tuyến phù hợp với vị trí sân bay Liên Khương, bảo đảm tổng thời gian di chuyển thuận tiện cho du khách.

Cùng với khảo sát thị trường, việc phối hợp thường xuyên giữa địa phương, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch cũng có ý nghĩa quan trọng. Liên kết bán sản phẩm, tập hợp nhu cầu và tạo nguồn khách ban đầu sẽ giúp các bên có cơ sở theo dõi hiệu quả khai thác ở cả hai chiều, từ đó điều chỉnh chương trình phù hợp.

Bởi vậy, xúc tiến và kích cầu cần gắn trực tiếp với những sản phẩm cụ thể, có lịch khởi hành, dịch vụ và thị trường khách rõ ràng. Khi các chương trình du lịch được xây dựng đồng bộ, hoạt động trao đổi khách hai chiều mới có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ đường bay, thay vì chỉ dừng ở những cam kết hợp tác.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Những thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư thiết thực.”

Từ những thỏa thuận tại hội nghị, hiệu quả liên kết Lâm Đồng-Thanh Hóa sẽ được thể hiện qua khả năng hình thành sản phẩm mới, mở rộng thị trường và duy trì dòng khách ổn định. Trong đó, kết nối đường bay là điều kiện thuận lợi; còn sức hấp dẫn của điểm đến và chất lượng hành trình mới là yếu tố quyết định để du khách lựa chọn, quay trở lại và góp phần duy trì kết nối lâu dài./.