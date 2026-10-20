Từ cuối tháng 11, kinh doanh xổ số trái phép bị phạt nặng

Từ ngày 30/11/2026, tổ chức kinh doanh xổ số không có giấy phép có thể bị phạt từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Theo nghị định, hành vi kinh doanh xổ số khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt áp dụng với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Nghị định cũng quy định mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số. Ngoài việc bị xử phạt, đơn vị vi phạm còn phải hủy bỏ hoặc đính chính kết quả sai lệch, đồng thời nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số nhằm lĩnh thưởng, cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ vé xổ số liên quan, buộc tiêu hủy các vé đã bị cạo sửa, tẩy xóa dùng để tham gia dự thưởng hoặc lĩnh thưởng, đồng thời phải nộp lại khoản lợi bất hợp pháp phát sinh.

Ngoài ra, hành vi sử dụng kết quả xổ số của doanh nghiệp kinh doanh xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng trái quy định pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Nghị định 389/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026, nhằm tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số.