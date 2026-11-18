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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Nghị định số 413/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 413/2026/NĐ-CP là bổ sung Điều 42a, quy định lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

BỔ SUNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

Theo đó, kể từ ngày 31/12/2028, công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện công chứng tất cả giao dịch có đối tượng là bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Trường hợp đến thời điểm này, cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật số 46/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 04/2026/QH16), việc công chứng giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc sẽ được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố và vận hành.

Nghị định 413 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định 104/2025/NĐ-CP về các lý do chính đáng được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, nghị định bổ sung trường hợp việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với bàn giao tài sản, giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền, nếu các bên tham gia giao dịch thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng ngoài trụ sở có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm giao dịch thuộc trường hợp được phép công chứng ngoài trụ sở; đồng thời ghi rõ lý do và địa điểm thực hiện trong lời chứng.

Một nội dung khác được sửa đổi tại Nghị định số 413 là quy định về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Hội công chứng viên tại địa phương xây dựng Đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Việc xây dựng đề án phải phù hợp với quy định của Luật Công chứng và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương.

Quá trình xây dựng đề án phải lấy ý kiến của công chứng viên, viên chức khác, người lao động đang làm việc tại Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi và tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại đơn vị (nếu có).

Nghị định 413 cũng sửa đổi quy định về chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức và người lao động tại Phòng công chứng thực hiện chuyển đổi thành Văn phòng công chứng.

Theo đó, công chứng viên nhận chuyển đổi và những người tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng mới hoặc được bố trí công việc khác trong hệ thống chính trị được tiếp tục tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quyền lợi khác theo quy định.

Đối với công chứng viên không nhận chuyển đổi, công chứng viên, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn không tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng mới và không được bố trí công việc khác, sẽ được hưởng chính sách tinh giản biên chế do dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trường hợp được bố trí công việc khác nhưng tự nguyện tinh giản biên chế và được đơn vị quản lý đồng ý, các đối tượng này cũng được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Riêng người lao động làm việc theo hợp đồng có xác định thời hạn được giải quyết chế độ theo hợp đồng đã ký.