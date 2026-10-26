Từ cuối bảng đến vé chung kết Olympia: Nam sinh 2009 từng đỗ 4 trường chuyên, hát quốc ca 135 nước

Có thời điểm đứng cuối bảng điểm trong trận Quý IV, Đoàn Lê Anh Đức vẫn bám đuổi các đối thủ và tìm được cơ hội quyết định ở phần thi Về đích. Chiến thắng với 220 điểm đưa nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành gương mặt cuối cùng góp mặt tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Phía sau màn ngược dòng ấy là một thí sinh có thành tích học tập nổi bật và sở thích đặc biệt: hát được quốc ca của 135 quốc gia.

Nam sinh Đoàn Lê Anh Đức. (Ảnh: VTV)

Từng đỗ 4 trường chuyên, có giải học sinh giỏi Lịch sử

Đoàn Lê Anh Đức sinh ngày 12/10/2009, hiện theo học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước khi ghi dấu ấn ở Olympia, nam sinh đã có kết quả học tập đáng chú ý từ bậc THCS.

Thời điểm học lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội, Anh Đức từng đỗ vào 4 trường chuyên gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và THPT chuyên Ngoại ngữ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, nam sinh trúng tuyển chuyên Lịch sử của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và chuyên tiếng Nga của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Ngoài kết quả trên, Anh Đức còn đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chu Văn An, nay là Trường THPT chuyên Chu Văn An. Với môn Lịch sử, nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố.

Bên cạnh việc học, Anh Đức còn có khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Ngay tại trường quay Olympia, nam sinh từng thể hiện những đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Sở thích ít gặp này trở thành một dấu ấn riêng của học sinh trường Amsterdam trên sân chơi kiến thức.

Anh Đức là thí sinh cuối cùng bước vào Chung kết Olympia năm 2026 (Ảnh: VTV)

Ngược dòng ở trận quý, đưa cầu truyền hình về trường hai năm liên tiếp

Hành trình đến chung kết năm của Anh Đức trải qua những lần thay đổi thứ hạng đáng chú ý. Tại cuộc thi Tuần của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, nam sinh về nhì với 230 điểm.

Bước sang cuộc thi Tháng, Anh Đức bứt phá, giành chiến thắng với 330 điểm và có tên trong trận Quý IV.

Ở cuộc thi quý phát sóng ngày 25/10, đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài cùng ba thí sinh đến từ các trường THPT trên cả nước. Cuộc đua có thời điểm đẩy Anh Đức xuống vị trí cuối bảng, nhưng nam sinh vẫn kiên trì bám đuổi.

Cơ hội xoay chuyển kết quả đến ở phần thi Về đích. Tận dụng được thời cơ, Anh Đức vươn lên giành chiến thắng chung cuộc với 220 điểm, qua đó sở hữu tấm vé cuối cùng vào chung kết năm Olympia 2026.

Kết quả này cũng đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đón cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.