Từ cuộc hẹn giả đến vụ cướp manh động giữa đêm khuya

Các đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện và hung khí gây án.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 29-9-2026, tại khu vực Tổ dân phố Kim Đới (phường Bàn Thạch), nạn nhân là anh H.T.D. (2008, trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên, Trương Ngọc Thái cùng nhóm thanh thiếu niên, gồm: Đinh Tuấn Anh, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên, Hồ Nhật Khang và một số đối tượng khác đi trên 3 xe mô-tô lưu thông đến đường Phan Châu Trinh thì gặp anh D. đang điều khiển xe Honda Winner. Tại đây, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của nạn nhân và rủ các đối tượng còn lại cùng tham gia. Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất dựng lên một “kịch bản” nhằm dụ anh D. đến khu vực vắng người để ra tay thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng bịa chuyện có cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn với người khác, đồng thời rủ anh D. đi cùng. Trên đường di chuyển đến địa điểm đã chọn, nhóm đối tượng lấy hai thanh kiếm dạng Katana làm hung khí. Đồng thời, chúng đón thêm Lê Nguyên Phước nhập nhóm. Sau khi được thông báo về kế hoạch đánh người, cướp xe, Phước đồng ý tham gia cùng các đối tượng.

Khi đến khu vực đường Võ Chí Công, nơi ít người qua lại vào thời điểm rạng sáng, nhóm đối tượng bắt đầu hành động. Một đối tượng bất ngờ khống chế, kéo nạn nhân rời khỏi xe máy. Ngay sau đó, các đối tượng còn lại dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng, tay, chân và phần thân dưới của anh D. Bị tấn công bất ngờ bằng hung khí nguy hiểm, nạn nhân buộc phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, để lại xe máy tại hiện trường. Lợi dụng tình huống này, nhóm đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt chiếc Honda Winner rồi tẩu thoát.

Không dừng lại ở hành vi cướp tài sản, các đối tượng còn tìm cách che giấu dấu vết phạm tội. Sau khi tập trung tại một địa điểm khác, cả nhóm đưa chiếc xe vừa cướp được đi cất giấu. Một số đối tượng tháo biển kiểm soát nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy xét của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường Bàn Thạch khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét các đối tượng liên quan. Từ lời khai của bị hại, dấu vết tại hiện trường và quá trình rà soát các mối quan hệ, di biến động của các đối tượng nghi vấn, lực lượng điều tra đã xác định toàn bộ nhóm thanh thiếu niên gây án.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm hung khí gây án, điện thoại di động, biển kiểm soát cùng các phương tiện được sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng trong vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng, gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Riêng đối tượng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (2013), do thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan Công an phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ vụ cướp không chỉ góp phần thu hồi tang vật, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội mà còn kịp thời trấn an dư luận, bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn. Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.