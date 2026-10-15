Từ “cuộc cách mạng sữa tươi sạch” đến nông nghiệp xanh: FAO tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương

‏‏‏Ngày 15/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Ngày Lương thực Thế giới năm 2026 và tôn vinh phụ nữ làm nông nghiệp. Tại sự kiện, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - được FAO vinh danh là một trong 10 Phụ nữ tiêu biểu trong Hệ thống Nông nghiệp - Thực phẩm và Phát triển Nông thôn năm 2026.‏

‏Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH tại lễ vinh danh 10 phụ nữ tiêu biểu trong hệ thống nông nghiệp - thực phẩm và phát triển nông thôn năm 2026 do FAO tổ chức.

‏Chương trình do Văn phòng FAO tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, hưởng ứng Năm Quốc tế Phụ nữ làm Nông nghiệp 2026 và nằm trong sáng kiến toàn cầu “100 Phụ nữ tiêu biểu của FAO trong Hệ thống Nông nghiệp - Thực phẩm và Phát triển Nông thôn”. Các ứng viên được hội đồng gồm chuyên gia của FAO, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác đánh giá theo bốn trụ cột: tác động thực tế, vai trò dẫn dắt, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.‏

‏Theo FAO, việc lựa chọn bà Thái Hương nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp và vai trò truyền cảm hứng của bà đối với nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Bà là người sáng lập Tập đoàn TH, tiên phong phát triển chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao, góp phần tạo nên “cuộc cách mạng sữa tươi sạch” tại Việt Nam; khởi xướng ly sữa học đường quốc gia, thúc đẩy Luật Dinh dưỡng học đường; đồng thời theo đuổi hướng sản xuất thực phẩm sạch, phát triển xanh và tuần hoàn với triết lý “Hãy trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người cho mình tất thảy”.‏

‏Những ly sữa tươi sạch TH true MILK là kết tinh của quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch.

‏Từ những thành quả trong nông nghiệp công nghệ cao, bà Thái Hương tiếp tục đề xuất tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành “Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới”, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.‏

‏Theo bà, lợi thế về nông nghiệp, dược liệu và tri thức bản địa cần được kết hợp với khoa học, công nghệ hiện đại, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chế biến sâu để tạo ra sản phẩm có giá trị cao, từng bước giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô. "Chúng tôi quyết tâm đưa dược liệu Việt Nam ra thế giới thông qua mô hình sản xuất tuần hoàn, gắn với phát triển du lịch chữa lành theo tiêu chuẩn ESG. Doanh nghiệp sẽ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu gen dược liệu và đẩy mạnh chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị, đưa dược liệu thô trở thành tài sản trí tuệ quốc gia", bà Thái Hương nhấn mạnh.‏

‏Sự tôn vinh của FAO nối tiếp những ghi nhận dành cho bà Thái Hương và Tập đoàn TH: Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga trao tặng bà Thái Hương (11/2025), danh hiệu Anh hùng Lao động trao tặng tập thể Tập đoàn TH (12/2025) và chứng nhận kỷ lục thế giới dành cho cụm trang trại bò sữa tại Nghệ An (9/2026).‏

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Bà Thái Hương là Nhà sáng lập Tập đoàn TH, một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa; nông nghiệp công nghệ cao; thực phẩm, đồ uống; dược liệu; chăm sóc sức khỏe; giáo dục và đào tạo. Dấu ấn nổi bật của TH là thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK cùng Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An, có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Năm 2020, dự án xác lập kỷ lục thế giới “Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới”. Tháng 9/2026, Liên minh Kỷ lục Thế giới tiếp tục chứng nhận kỷ lục này với quy mô đàn bò 75.000 con, góp phần khẳng định vị thế ngành sữa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương, TH thúc đẩy liên kết với nông dân, đưa người sản xuất tham gia chuỗi giá trị nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Theo triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”, Tập đoàn tiên phong theo đuổi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng dấu ấn ra quốc tế, TH hiện là nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ nền tảng sữa tươi sạch, TH mở rộng danh mục sang đồ uống tốt cho sức khỏe, sản phẩm từ thực vật, trà thảo dược, sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu và thực phẩm sạch tiện lợi.