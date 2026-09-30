Từ cụm công nghiệp đến động lực tăng trưởng xanh, bền vững cho Tp. Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn và đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại CCN Điền Lộc

Chiều 28/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại các Cụm công nghiệp (CCN) An Hòa, Điền Lộc 1 và Điền Lộc 2, nhằm rà soát tiến độ, đánh giá thực trạng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh; tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; công tác quản lý, khai thác và triển khai các dự án tại các CCN.

Rà soát thực trạng, khai thác hiệu quả quỹ đất

Tại CCN An Hòa, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế, công nghiệp, CCN được hình thành nhằm phát triển các loại hình công nghiệp phù hợp yêu cầu phát triển, ưu tiên ngành nghề truyền thống, các cơ sở vừa và nhỏ, đồng thời góp phần di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc tại CCN An Hòa.

CCN An Hòa có quy mô quy hoạch 48 ha, trong đó đất công nghiệp 33,86 ha, chiếm 70,5%; đất cây xanh 3,17 ha, chiếm 6,6%; đất phụ trợ 0,78 ha, chiếm 1,6%; đất công cộng 1,18 ha, chiếm 1,18% và đất giao thông 9,01 ha, chiếm 18,8%.

Công tác đầu tư hạ tầng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Tính đến tháng 9/2026, tổng diện tích đã thu hồi để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đạt 375.745,4 m² trên tổng số 480.000 m², tương đương 78,28%.

Việc hoàn thiện hạ tầng, quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để tạo thêm mặt bằng sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động và nâng cao khả năng thu hút các dự án đầu tư phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn và đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại CCN Điền Lộc

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng, đất đai, môi trường, quản lý và thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn diện tình hình hoạt động của từng CCN; làm rõ những tồn tại, hạn chế và xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm, phương án xử lý.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý CCN được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác hạ tầng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh và bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tạo động lực để phát triển bền vững

Một trong những yêu cầu được PCT Hà Văn Tuấn nhấn mạnh là tăng cường phối hợp theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn và đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại CCN Điền Lộc

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN không chỉ góp phần khai thác tốt hơn quỹ đất và hệ thống hạ tầng công nghiệp hiện có, mà còn tạo thêm không gian sản xuất, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế.

Với định hướng đó, quá trình phát triển các CCN cần gắn đầu tư hạ tầng với quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng sản xuất. Đây cũng là nền tảng để Huế từng bước hình thành không gian sản xuất hiện đại, hiệu quả, hài hòa giữa phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững nguồn lực đất đai, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới./.